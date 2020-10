El Cadi CK tindrà dues representants olímpiques amb Núria Vilarrubia i l’andorrana Mònica Doria

Núria Vilarrubla Garcia serà olímpica. La canoista del Cadí Canoë-Kakak s’ha assegurat aquest diumenge el passi pels Jocs de Tòquio 2020 gràcies a la victòria en el selectiu de l’equip estatal d’eslàlom, entrenat per l’urgellenc Guille Díez-Canedo. La competició s’ha disputat al Parc Olímpic del Segre.

L’esportista urgellenca ja havia guanyat a la primera jornada, dissabte, i ha confirmat la primera posició al segon dia de proves, en un disputat duel amb la basca Klara Olazabal (Santiagotarrak), que al final del selectiu ha felicitat Vilarrubla per l’obtenció del bitllet olímpic. El tercer lloc del selectiu ha estat per a la gallega Ainhoa Lameiro.

Aquesta confirmació comporta que el Cadí CK tindrà dues representants a Tòquio 2020, atès que en la mateixa categoria C1F Mònica Doria també hi participarà amb l’equip d’Andorra, dirigit per l’urgellenc Marc Domenjó.

Per l’equip espanyol, a banda de Núria Vilarrubla, també tenen plaça assegurada pels propers Jocs la vigent campiona olímpica Maialen Chourraut (Atlético San Sebastián), en K1 femení; el també basc Ander Elosegi (Santiagotarrak), en C1 masculí, i el castellà David Llorente (Río Eresma) en K1 masculí.

El selectiu d’aquest cap de setmana al Parc del Segre també definia les places per a les properes proves de la Copa del Món. En C1 masculí, també hi ha hagut victòria urgellenca mitjançant Miquel Travé, que ha superat Ander Elosegi i Luis Fernández. El mateix ha passat en K1 masculí, amb la primera posició de Pau Etxaniz, seguit de Darío Cuesta i d’un altre palista local, Jordi Cadena. En K1 femení, els tres primers llocs han estat per a Maialen Chourraut, Laia Sorribes i Olatz Arregi.

Els propers Jocs Olímpics seran els primers de l’era moderna que no se celebren en l’any previst, després que aquest estiu passat el COI els va ajornar a causa de la pandèmia mundial del coronavirus. Les noves dates previstes són del 23 de juliol al 8 d’agost de 2021. Anteriorment només hi ha hagut tres edicions que es van suspendre (1916, 1940 i 1944), totes elles a causa de les dues guerres mundials.