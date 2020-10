El sindicat policial CFPA en contra de la limitació de l’accés dels agents a les bases de dades

Una circular de la direcció de la policia estableix restriccions en l’accés dels agents a les bases de dades. D’aquesta manera s’haurà de consultar a la direcció abans de poder accedir als fitxers del servei.

El sindicat policial CFPA rebutja la iniciativa perquè creu que dificultarà la seva tasca en l’àmbit investigador i desincentivarà els agents. Segons el seu president, Òscar Garcia, “minvarà l’eficàcia policial” perquè “si de cada moviment que fas, has de justificar el perquè, els policies faran “el just i necessari per no complicar-se”.

També creu que hi ha altres maneres de prevenir possibles abusos o filtracions a mitjans de comunicació, com que “es castigui a aquesta persona, no a tot el col·lectiu”.

El CFPA demanarà aquest dilluns, formalment, a la direcció que els doni explicacions sobre aquesta mesura.