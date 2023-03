“El boig dels ocells”, de Care Santos

Coberta del llibre “El boig dels ocells”, de Core Santos

Títol: El boig dels ocells

Autor/a: Care Santos

Pàgines: 360

Editorial: Columna Edicions

Eugene Schieffelin és ric, singular i aficionat als ocells. La seva germana i la seva dona, amants devotes de Shakespeare. Els seus amics, membres d’una Societat més desfasada que científica que somia omplir d’ocells europeus els cels novaiorquesos. Nova York, una ciutat que encara no s’assembla a ella mateixa, l’escenari ideal per a qualsevol bogeria, per desgavellada que sigui.

En aquesta novel·la, ambientada a la Nova York de la segona meitat del segle XIX, Care Santos barreja personatges reals tan extravagants que podrien ser imaginaris amb éssers imaginaris que mereixerien ser reals, per a construir una faula sobre la condició humana, el poder de l’amor, el llast de la pèrdua, la valentia dels pioners i les conseqüències fatals que a vegades poden tenir els nostres actes més benintencionats.





Font: lacasadellibro