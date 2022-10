La Seu d’Urgell recupera una Fira de Sant Ermengol ‘com les de sempre’

Aquest dissabte ha arrencat de manera oficial la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell amb l’acte inaugural que ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, juntament amb l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la primera tinent d’alcalde de Desenvolupament Local i Ocupació, Mireia Font.

Enguany, que el certamen celebra la 28a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, l’alcalde de la Seu ha remarcat la importància del sector ramader i lleter en el desenvolupament econòmic i social al Pirineu: “on els formatges són un dels nostres elements definitoris”. Viaplana ha abundat al respecte afirmant que “després de gairebé tres dècades, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, s’ha consolidat com un dels elements distintius de la Seu d’Urgell, convertint així la nostra ciutat, en la capital del formatge”.

Francesc Viaplana també ha subratllat que el relat de la Fira de Sant Ermengol ha evolucionat i s’ha anat reinventat amb els anys “de la mateixa manera que evolucionen les societats”. Com exemples d’aquesta evolució, l’alcalde de la Seu ha destacat l’aposta que s’ha fet pels productes de proximitat i ecològics o amb la pedagogia que es fa a les escoles a través del Pla Educatiu d’Entorn i l’Espai Ermengol sobre la producció agroalimentària i concretament del sector formatger. “L’objectiu és que els i les més joves adquireixin coneixements per a valorar i apreciar el formatge, i també que vegin aquest sector com una possible sortida laboral. Per això, l’any passat ja vam iniciar aquest projecte i enguany un jurat juvenil decidirà quin és el millor formatge de la Fira”.

Al seu torn, el conseller Torrent ha destacat que “la Fira de Sant Ermengol representa l’economia basada en la cultura, el territori i en la gent”. “Però no només representa un itinerari, un recorregut mil·lenari sinó que també representa les bases de construcció del futur perquè allò que és tradicional és modern”, ha subratllat el conseller d’Empresa i Treball. “Des del Departament som conscients que tot territori del país es mereix les mateixes oportunitats, que tothom pugui desenvolupar-se allà on ha nascut, allà on vol viure”.

Per la seva part, la tinent d’alcalde de Desenvolupament Local i Ocupació, Mireia Font, ha manifestat que “més enllà dels dies de celebració de la Fira, cal pensar en el futur del sector làctic, on cada vegada hi ha menys relleu”. “Per això, ha afegit la tinent d’alcalde, s’està treballant en una taula conjuntament amb diferents entitats i institucions per a poder trobar solucions de cara al relleu generacional que necessiten les nostres comarques”. A banda, Mireia Font ha volgut remarcar que “la Fira és una feina de tot un equip, molt transversal, on hi treballen molts departaments de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, per un dels esdeveniments que ens porta més visitants a la ciutat”.

Cal destacar que després de tres anys sense poder-se dur a terme una Fira de Sant Ermengol amb tota la seva plenitud, enguany la Seu d’Urgell està celebrant una Fira ‘com les de sempre’. La bona climatologia acompanyada per la presencia d’un gran quantitat de parades formatges, productes de proximitat i ecològics, d’artesania i de mercat, fa que urgellencs i visitants gaudeixin durant tot el cap de setmana d’una gran fira.

Després de la inauguració oficial, el conseller Roger Torrent, acompanyat per l’alcalde Francesc Viaplana, juntament amb regidors i regidores de la Seu i comarca, i d’altres representants institucionals, han visitat els diferents espais firals que conté la Fira de Sant Ermengol, com la 28a Fira de Formatges Artesans del Pirineu que es troba ubicada al llarg de l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya amb la presència d’un total de 48 formatgeries.

En el marc del lliurament de premis del 28è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, el conseller d’Empresa i Treball, l’alcalde urgellenc i la tinent d’alcalde Mireia Font, han lliurat a Pep Palau el premi Amic del Formatge per la seva contribució en la creació de criteris, la implantació de novetats i el manteniment de la qualitat de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu durant més de dues dècades.

També aquesta tarda de dissabte, ha tingut lloc un reconeixement públic a quatre formatgeries artesanes que fa 25 anys que són presents a la Fira de formatges Artesans del Pirineu. Les formatgeries homenatjades han estat: Mas Lladré, de les Lloses (Ripollès); Formatgeria Castell-Llebre, de Peramola (Alt Urgell); Formatges Bauma, de Borredà (Berguedà); i Earl Elichabia, de Licq Athery, Pirineu francès). Els formatgers i formatgeres més ‘veterans’ de la Fira han rebut a mans de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, de l’alcalde de la Seu i de la primera tinent d’alcalde, el cartell emmarcat de la Fira de Sant Ermengol com a obsequi.