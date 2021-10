Educació licita l’adquisició de material informàtic i multimèdia per a diverses escoles del país

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la convocatòria d’un concurs nacional per a l’adquisició de material de dotació informàtica i multimèdia per equipar diverses escoles del país per a l’any 2021.

El Ministeri, a través de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, impulsa projectes destinats a fomentar l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars del país. Cada any aquesta àrea analitza l’estat del parc informàtic i multimèdia de totes les escoles del país i fa una dotació de material de suport TICE a l’ensenyament.

Un cop analitzada la situació dels diferents centres escolars respecte a diversos tipus de material informàtic i multimèdia es fa necessària la compra de material de dotació, tant per a substituir-ne l’obsolet, com per a millorar l’aplicació de les TAC als centres escolars, com per dotar aules de nova creació.

Així doncs, en aquest concurs es licita en set lots el següent material: el primer contempla l’adquisició de material per dotar una nova Aula Innovació, el segon preveu set unitats de pantalles interactives, el tercer és de 25 projectors i altaveus, el quart lot inclou vuit carros per a portàtils, el cinquè lot és de 112 ordinadors portàtils, el sisè lot contempla 12 equips multimèdia, i, finalment, el setè lot inclou 34 tauletes tàctils.

El concurs és nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades tenen temps per presentar les seves ofertes fins a l’11 de novembre del 2021, en horari d’atenció al públic a la seu del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, a Sant Julià de Lòria. El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta a les pàgines web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad. Es pot obtenir informació complementària contactant amb l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu del Ministeri a través del correu electrònic cap_adte@educand.ad.