Edgar Montellà (Silver Car) campió de Catalunya de Muntanya

El pilot de l’ACA Esport, Edgar Montellà (Silver Car), va fer una excel·lent actuació en la XI Pujada Santa Maria Vilalba – Ullastrell – Memorial Lluís Costa. Va dominar amb autoritat les dues pujades vàlides per a la carrera aconseguint un triomf en l’última cita del certamen català de la temporada. Amb aquesta victòria, Montellà aconsegueix decantar al seu favor el duel que ha mantingut durant tot l’any amb Ramonet Plaus, pel títol de campió de Catalunya de Muntanya (CM).

En el podi absolut, Montellà va estar acompanyat per Miguel Raventós (Demon 34+) i el pilot català resident a Andorra, Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) que, a més, va ser el vencedor de la categoria Turismes.

Entre els CM, presència notable de pilots de l’ACA Esport. Joan Gil (Speed Car), en la seva segona presència consecutiva en una prova del campionat català, va aconseguir una excel·lent 4a posició, seguit molt de prop pel jove Marc Solsona (Speed Car), mentre que el debutant, Marcel Muxella (Renault ALPA FR 92) va aconseguir una meritòria 10a posició.

Destacar l’absència de Ramonet, convalescent encara de l’incident que va tenir en la prova anterior disputada a Sant Feliu de Codines, i l’abandó en la segona pujada d’entrenament de Ramiro Luis Acevedo (Speed Car GT 1000).

A la categoria Turismes, Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST) es va situar en la segona posició de la categoria, després de confirmar la seva progressió per a recuperar de manera definitiva el seu nivell habitual, al volant d’un Ford Fiesta ST. Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) va pujar al graó més alt del podi de la categoria mentre que Felix Jurado (Mitsubishi Evo) va acabar la prova en la tercera posició de la categoria.

Temperatures hivernals i fort vent a l’escenari de la prova. Els presents a la pujada, organitzada pel grup esportiu + Gas Factory Marc Gené, van haver de suportar una climatologia pròpia dels mesos d’hivern. A les baixes temperatures va caldre afegir la presència d’un fort vent que va dificultar el treball dels equips. Malgrat tot, l’asfalt es va mantenir sec durant les cinc pujades que es van disputar.

L’opinió dels protagonistes

Edgar Montellà (Silver Car). Per a Montellà l’objectiu era el títol català i per a això amb acabar una de les mànegues de carrera en tenia prou, malgrat tot, quan va veure que podia aconseguir el triomf absolut, no ho va dubtar: “És cert, després de les pujades d’entrenament vaig tenir la impressió que valia la pena intentar-ho, tot i que vam fer el desplaçament a Ullastrell només amb rodes usades, això sí les millors que teníem a casa. Amb tot, vam apretar una mica més i va sortir molt bé. Aconseguir el títol guanyant sempre és un plus en el moment de gaudir-lo. Molt satisfet, sobretot, del final de temporada que hem fet i que ens ha portat a complir els objectius que ens havíem marcat. Continuarem treballant en la mateixa línia, l’objectiu és continuar millorant i anar aconseguint alguns reptes que enguany se’ns han escapat per petits detalls”.

Marc Solsona (Speed Car). El jove Pilot de l’ACA acaba la seva primera temporada amb bones sensacions, així ens ho explicava: “Aquesta vegada si que estic satisfet de com s’ha desenvolupat la pujada. Era un escenari que no coneixia, però des del primer moment he tingut un bon feeling amb el traçat i la segona posició en els CM-Promo, a més d’estar en el top5 de l’escratx, per a mi és un excel·lent resultat”.

La temporada s’ha acabat però Marc ja pensa en la pròxima: “No deixarem d’entrenar, encara que sigui sense competir, la idea és afrontar l’any vinent de ple des de l’inici. De moment aquest any, el del meu debut, crec que l’hem completat de manera molt positiva”.

Marcel Muxella (Renault ALPA FR92). Debutant de l’ACA Esport en aquesta última pujada de l’any, es mostrava molt satisfet de la seva participació a Ullastrell, així ens ho comentava: “Les sensacions han estat molt bones, en cada mànega hem millorat el temps. Estem progressant molt i tenim moltes ganes d’iniciar la pròxima temporada. Al no haver competit mai en el català de l’especialitat, aquesta pujada a Ullastrell era una mica com a preparació de tot el que comporta una prova d’aquestes característiques, tot ha anat molt bé i per tant molt motivat de cara a noves experiències”.

Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST). Una vegada completada l’última pujada de la temporada, Gerard va comentar: “Estem treballant en la bona línia per a continuar millorant i poder aprofitar totes les possibilitats que ens ofereix el Ford Fiesta. Malgrat haver acabat la temporada, seguirem, l’objectiu és poder iniciar l’any vinent prop dels nostres rivals i, a poder ser, lluitar pel triomf. La segona posició i sobretot els temps marcats a Ullastrell són una bona manera d’acabar una temporada que no ha estat fàcil”.