Detingut per fer-se passar per policia i amenaçar amb arma de foc a uns menors que llençaven boles de neu

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 29 de novembre al 5 de desembre de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1) i contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (5). Entre aquestes detencions hi ha la d’un home que presumptament s’hauria fet passar per policia i hauria amenaçat amb una arma de foc a un grup de menors que llençaven boles de neu a la seva finestra.

Els fets van passar el 5/12/2021 a les 20:07 hores a Encamp. L’home, de 52 anys, va ser detingut com a presumpte autor dels delicte contra la llibertat, la seguretat col·lectiva, la funció pública i la integritat física i moral. Va ser ell mateix qui va requerir els serveis de Policia ja que un grup de menors li estarien llençant boles de neu a la finestra i a la façana de l’edifici. Sobre el lloc, es determina que arran dels fets exposats, s’ha iniciat una discussió entre l’interessat i els menors. Seguidament, aquest els hauria presumptament amenaçat amb una arma de foc segons manifestacions dels menors (arma no segrestada), s’identifica falsament com a agent de Policia, moment en que ha baixat al carrer i hauria agredit una menor donant-li on cop al cap amb un telèfon mòbil, que li causa una ferida sagnant al cap.

D’altra banda, el 2/12/2021 a les 13:35 hores a Sant Julià de Lòria, es deté un home de 36 anys, en el marc de la operació judicialitzada anomenada “Bronx”, per un presumpte delicte contra la salut pública.

El 29/11/2021 a les 08:50 hores a Arinsal, es deté un home de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -maltractaments en l’àmbit domèstic-. El detingut, després d’una discussió, hauria maltractat la seva ex-parella en un domicili particular que comparteixen ambdós.

El 29/11/2021 a les 09:26 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 19 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. A mitjan del mes de novembre, la interessada presenta al Servei d’Immigració una sol·licitud d’autorització de residència i treball temporal, on annexa un certificat laboral que resulta ser fals.

L’1/12/2021 a les 09:10 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 49 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -absència a la vista en un procés penal-. L’interessat era objecte d’una ordre de recerca judicial amb detenció per no presentar-se a una vista oral del Tribunal de Corts per tal de declarar com a testimoni, en la que hi ha persones privades de llibertat, havent estat citat correctament i havent-se suspès la vista donada la seva incompareixença.

El 4/12/2021 a les 09:55 hores a la Massana, un home de 21 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 30/11/2021 a les 14:55 hores, es deté un home de 69 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 0’99 g/l., després de patir un accident amb danys materials.

L’1/12/2021 a les 04:10 hores, es deté un home de 31 anys, amb una taxa de 2’24 g/l., en el marc d’un control rutinari.

El 2/12/2021 a les 01:05 hores, es deté un altre home de 31 anys, amb una taxa d’1’30 g/l., en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia.

El 4/12/2021 a les 00:30 hores, un home de 29 anys és detingut amb una taxa d’1’30 g/l., en la campanya de controls d’alcoholèmia.

El 4/12/2021 a les 03:40 hores, es deté un home de 31 anys, amb una taxa d’1’56 g/l., en un control rutinari.

El 5/12/2021 a les 18:40 hores, un home de 45 anys és detingut amb una taxa d’1’52 g/l., després de patir un accident amb danys materials.