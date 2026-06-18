Durant el 2025 es van presentar 2.255 sol·licituds d’ajuts per a l’habitatge de lloguer

El nombre de sol·licituds dels ajuts per a l’habitatge de lloguer, d’acord amb l’article 17 del Reglament de prestacions, presentades l’any 2025 ha estat de 2.255. D’aquestes, el 81,9% han estat resoltes favorablement (1.847 sol·licituds), el 16,4% desfavorablement (370 sol·licituds) i el 1,7% (38 sol·licituds) restant han estat arxivades. El principal motiu de denegació de les sol·licituds desfavorables (81,1%) és superar el barem d’ingressos o patrimonial.
La despesa executada l’any 2025 ha estat de 4.388.842,68 euros per un total de 1.847 prestacions aprovades. La variació de la despesa executada és del -20,7% respecte a la despesa executada l’any 2024 (5.533.776,89 euros) per un total de 2.527 prestacions aprovades, de les quals 1.072 es van aprovar durant el període de vigència dels criteris de flexibilització dels requisits aprovats pel Govern per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, des de l’any 2022 fins al tancament del 2024.
Al gener del 2025, derogats els criteris de flexibilització, l’ajut a l’habitatge de lloguer recupera els seus requisits originals en termes de residència (torna als cinc anys de residència), disminueix el total d’ingressos per a poder beneficiar-se de l’ajut i es modifiquen els percentatges de participació en l’import de la renda mensual.
Els residents de nacionalitat espanyola i andorrana són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 64,6% de les peticions. Un 32,0% de les sol·licituds provenen del col·lectiu de persones grans, les segueixen les persones amb discapacitat, amb un 11,8% de les sol·licituds i els joves, amb un 3,9%. Quant a l’estructura de les llars sol·licitants, gairebé dues de cada cinc sol·licituds (38,6%) provenen d’una llar amb un membre. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella sol·liciten el 40,4% dels ajuts.
Quant al nombre d’ajuts atorgats, per nacionalitat, els beneficiaris són principalment espanyols i andorrans, amb un 34,3% de les resolucions favorables. Per col·lectiu, les persones grans reben el 35,7% dels ajuts. Per estructura de la llar, les llars amb un membre reben el 38,2% dels ajuts. Els residents a Andorra la Vella són els que reben més ajuts, amb un 40,1% del total.
L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,62% del total de la despesa de Govern* i, al seu torn, representa el 0,13% del PIB, dades que representen un creixement de 0,03 punts i 0,12 punts en comparació a l’any anterior, respectivament.
Nota: els ajuts atorgats en base a l’article 18 dins l’activitat estadística A057 Estadística d’Ajuts Econòmics Ocasionals també són destinats a l’habitatge. L’any 2025, aquests ajuts ocasionals d’acord amb l’article 18 han suposat un total de 491 ajuts per import de 910.710,06 €.
(*): el total de la despesa de Govern correspon a la dada del pressupost inicial de despesa de Govern.