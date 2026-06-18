El CPC mantindrà l’obertura a la tarda per a facilitar l’acompanyament i la cura dels gossos residents

L’Assemblea anual de GosSOS, celebrada aquest dimecres, 17 de juny, ha decidit implantar de forma definitiva l’ampliació dels horaris del Centre de Protecció Caní (CPC) després que la prova pilot d’obertura a les tardes hagi comportat un augment de voluntaris al centre i s’hagi constatat una millora del benestar dels gossos que resideixen al refugi. L’entitat animalista, gestora per concessió de Govern del CPC, va aprovar aportar els recursos econòmics necessaris per a fer-ho possible donat que aquesta ampliació d’horari ha suposat la contractació d’una persona més a l’equip de treball, passant de quatre a cinc.
Els horaris d’obertura del CPC que es fixen arran d’aquesta decisió són de les 7h del matí a les 19h del vespre, de dilluns a dissabte, i de les 8h del matí a les 16h, els diumenges. La decisió s’ha pres després que el passat febrer l’entitat iniciés una prova pilot que ha comportat resultats positius. Segons Audrey Montel, presidenta de GosSOS, “amb l’ampliació a les tardes hem donat l’oportunitat que hi hagi noves persones que puguin fer de voluntaris per a passejar gossos i, el més important, hem garantit que els animals estiguin acompanyats 12 hores diàries, fet que redunda molt positivament en el seu benestar”.
Cal recordar que durant l’estiu no es realitzaran passejos de gossos entre les 13h i les 17h per ser els moments de més calor.
Altres punts tractats a l’assemblea
Els membres de Gossos presents a l’assemblea també van tractar sobre les millores en l’equipament del CPC, amb el final de les obres que Govern ha realitzat a l’edifici de serveis, i també amb l’oportunitat de millora que representa la creació de nous tancats d’esbarjo per als GosSOS que s’han de situar a les terrasses que FEDA ha construït sobre l’obra de la nova ETR al costat de la rotonda pròxima a la frontera. “Aquest serà un projecte molt rellevant per als propers mesos, ja que pot suposar una millora molt significativa dels gossos residents al centre. Tant l’entitat com tot el voluntariat hi tenim molta il·lusió posada”, afirmen des de la junta de l’entitat.
Entre els punts aprovats per les persones associades hi ha també els comptes del 2025, el pressupost del 2026 i la memòria d’activitats de l’associació on hi figuren les accions més rellevants que ha realitzat l’entitat al marge de la gestió del CPC, com la confecció del calendari solidari, la tasca pedagògica a moltes escoles del país, la col·laboració amb entitats com el Futbol Club Andorra, la presència a fires com a Serenalla o la Fira d’Andorra la Vella o la presència a diversos mitjans de comunicació per a explicar la feina de l’entitat o fer crides a l’adopció.
Finalment, també es va donar compte de les entrades i sortides de gossos del CPC durant aquest 2026: en el que es porta d’any, han arribat al Centre 21 gossos, 5 s’han retornat als seus propietaris per tractar-se de pèrdua de l’animal i se n’han adoptat 22 . En aquests moments hi ha 35 gossos: 19 al centre i 16 en famílies d’acollida.