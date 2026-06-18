Cristel Molné participa al dinar-col·loqui de l’Skål Club d’Andorra

L’Skål Club d’Andorra ha celebrat un nou dinar-col·loqui amb els seus associats per a debatre sobre el sector turístic. La directora de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Cristel Molné, ha estat la convidada de la trobada. Molné, que ara fa un any que va assumir la direcció del departament, ha pogut explicar de primera mà als assistents tots els projectes en marxa, com ara el desplegament i l’aplicació de la nova Llei del turisme i dels reglaments que la desenvolupen. També ha exposat l’objectiu de no créixer en volum de visitants, sinó de créixer en qualitat i sostenibilitat.
La importància de la formació dels professionals i de retenir el talent han estat també temes de debat en una taula rodona que ha permès enriquir l’intercanvi d’idees entre els associats, que formen part de diverses branques del sector turístic, com ara l’hostaleria, la restauració i altres serveis relacionats.
El president de l’Skål Club d’Andorra, Quim Barceló, ha agraït la presència de la convidada i ha destacat l’interessant debat constructiu que ha sorgit durant aquest dinar-col·loqui, que també ha ajudat a aportar idees i inquietuds que Molné ha recollit per a poder-les tractar en el futur.
Entre els assistents, tots ells socis de l’Skål Club d’Andorra, hi havia directius dels sectors de l’hostaleria, restauració, wellness, turisme accessible, consultoria, agències de transport de viatgers, centres d’oci, així com representants de l’escola d’hostaleria del Lycée Comte de Foix. L’acte s’emmarca dins les accions que organitza l’Skål Andorra per a reforçar el turisme i fomentar la cohesió entre els professionals del sector.