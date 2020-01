Els Bombers de la Generalitat han extingut aquest dijous al matí un incendi en un habitatge del Pla de Sant Tirs, al municipi de Ribera d’Urgellet.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís s’ha rebut passats 2/4 de 9 del matí en una casa de de dues plantes situada a la carretera de Lleida. Per causes que s’estan investigant, un foc s’ha estès des de la xemeneia de l’immoble. Tot i els danys materials, no hi ha hagut afectació en l’estructura de l’edifici.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions del parc de Bombers de la Seu i una de la caserna de Sort, que han extingit l’incendi al cap de poca estona.