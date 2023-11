Dos arrestats per contraban de tabac

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquest dimecres, 8 de novembre, a primera hora de la tarda, a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir dos homes de 52 i 68 anys i no residents al Principat d’Andorra com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

El grup d’antifrau de la Duana els va controlar a la Rabassa i a l’interior del seu vehicle, amb matrícula francesa, van trobar 2.000 paquets de tabac valorats en prop de 7.400 euros i 46,7 kg de tabac de pipa amb un preu superior als 2.600 euros. Per tant, l’import total del tabac de contraban fregava els 10.000 euros.