Es presenta al Parlament català una proposta per al finançament de l’equipament escenicomusical de la Seu

Jordi Fàbrega. Foto: Junts per Catalunya

Junts per Catalunya ha registrat aquesta setmana una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que insta el Govern de la Generalitat a, per una banda, “destinar la partida econòmica adient per a la construcció d’un nou equipament escènic i musical a la Seu d’Urgell” i, per l’altra, a “iniciar reunions periòdiques amb l’Ajuntament, la Diputació i la plataforma pro-teatre auditori per a decidir les fórmules de cofinançament adients, així com el seguiment del projecte”.

La proposta, presentada pel diputat i portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, es debatrà i votarà en uns mesos a la comissió de cultura de la cambra catalana. Fàbrega ha manifestat que “aquesta iniciativa pretén donar continuïtat institucional a la feina feta fins ara en aquesta matèria, donat que ja s’han presentat els resultats de l’estudi que l’Ajuntament va encarregar en l’anterior mandat municipal; estudi que justifica i conclou la necessitat d’aquest espai” ha explicat el diputat urgellenc.

Cal recordar que l’estudi explicita la necessitat de construir un edifici de nova planta d’uns 3.000 metres quadrats, que disposi d’una sala gran amb un màxim de 400 localitats i una altra de més petita per entre 100 i 150 persones, incloent espais d’assaig múltiples amb la voluntat de promoure la creació. A més, també destaca el suport popular a la construcció d’un equipament d’aquestes característiques a la ciutat, organitzat a través de la Plataforma Pro-Teatre i Auditori de la Seu d’Urgell.





Línia de subvencions per a finançar projectes d’obra d’equipaments culturals

Per altra banda, el grup municipal de Junts per la Seu insta a l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que es presenti a l’ordre de subvencions que recentment ha obert el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la redacció de projectes d’obra d’equipaments culturals de titularitat municipal. Una línia de subvencions dotada amb 2’5 Milions d’euros, que pot finançar el projecte constructiu i que s’ha de demanar entre el 14 i el 24 de novembre.

Finalment, Fàbrega ha afimat que “Junts per la Seu ens posem a disposició de l’equip de Govern, i de tota la ciutadania de la Seu d’Urgell i Castellciutat per a fer possible el nou equipament escènic-musical que necessitem a la Seu, a l’Alt Urgell i al Pirineu”.