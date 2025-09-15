Disminueix l’endeutament públic el 2024

L’endeutament públic del sector institucional “S.13 Administracions públiques”, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, l’endeutament públic ha disminuït el -0,9% l’any 2024 respecte a l’enregistrat l’any 2023, i ha passat de 1.240,6 a 1.228,9 milions d’euros.

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector “Administracions públiques”, per a l’any 2024 se situa en el 32,9%, el que suposa 2,5 punts percentuals menys que al 2023 i 5,1 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys (2019-2023). Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio de l’endeutament respecte al PIB nominal se situa en el 31,8% per al 2024, el que suposa 2,1 punts percentuals menys que al 2023 i 6,9 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.

En referència a l’endeutament per càpita, per a l’any 2024 assoleix a un import de 14.109 €, un -3,2% menys que l’any anterior i un -5,9% menys respecte la mitjana dels darrers 5 anys (2019- 2023).

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2024 incrementa el +51,8% i l’endeutament a llarg termini disminueix el -1,4% respecte a l’any anterior; l’endeutament a curt termini no bancari és nul per l’any 2024 mentre que el bancari incrementa el +51,8%. L’endeutament a llarg termini no bancari es manté al mateix import que l’any anterior mentre que el bancari disminueix el -31,9%. La distribució de l’endeutament l’any 2024 és de l’1,4% a curt termini i del 98,6% a llarg termini.

Per tipus d’endeutament, l’endeutament bancari l’any 2024 disminueix el -17,9% i l’endeutament no bancari es manté igual que l’any anterior al 0,0%; l’endeutament bancari i a curt termini incrementa el +51,8%% mentre que el bancari i a llarg termini disminueix el -31,9% respecte a l’any anterior. Pel que fa a l’endeutament no bancari i a curt termini és nul i a llarg termini es manté el mateix import que l’any anterior. La distribució de l’endeutament l’any 2024 és del 4,4% el bancari i el 95,6% el no bancari, mentre que al 2023 la distribució era del 5,3% el bancari i el 94,7% el no bancari.

D’altra banda, també s’hi inclouen els resultats pressupostaris de l’exercici, de caixa i de gestió, del període 2019-2024, per tal de complementar la informació relativa als equilibris pressupostaris i el seu finançament en termes d’endeutament públic.

