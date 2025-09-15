L’Ajuntament de la Seu reduirà l’endeutament municipal amb una amortització extraordinària d’1,3 milions d’euros

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovarà aquest vespre, si hi ha la majoria al ple municipal, una operació d’amortització extraordinària per valor d’1.300.000 euros destinada a reduir l’endeutament municipal. Aquesta mesura permetrà rebaixar de manera significativa el deute viu de la corporació i reforçar la solidesa financera de l’Ajuntament. Aquests 1,3 milions d’euros s’apliquen del romanent i corresponen al superàvit pressupostari del tancament de l’exercici 2024.

Amb aquesta actuació, el consistori podrà “consolidar la seva voluntat de gestionar amb responsabilitat els recursos públics i de garantir la sostenibilitat econòmica del municipi a mitjà i llarg termini. La reducció de l’endeutament també suposarà un estalvi en interessos, que podrà revertir en més inversions i millores per a la ciutadania”.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, destaca que “aquesta amortització és una mostra clara del compromís del govern municipal amb la bona gestió i amb la voluntat d’alliberar recursos per a poder destinar-los a projectes que millorin la qualitat de vida de la nostra ciutat”. “Reduir deute vol dir guanyar capacitat de futur”, rebla l’alcalde urgellenc.

“El govern municipal continuarà treballant per a mantenir una política financera prudent i eficient, alhora que impulsa projectes que contribueixin al desenvolupament econòmic, social i cultural de la Seu”, assenyalen des del consistori.

