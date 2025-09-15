L’arquitectura és el fil conductor de les activitats programades en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni

El Departament de Patrimoni Cultural se suma un any més a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, entre el 18 i el 21 de setembre, una iniciativa conjunta del Consell d’Europa i la Comissió Europea. Aquestes Jornades constitueixen l’esdeveniment cultural anual més rellevant a escala europea, tant pel nombre d’activitats programades com per la participació de visitants arreu del continent.
Enguany, la temàtica proposada pel Consell d’Europa és “Patrimoni arquitectònic: finestres al passat, portes al futur”. Seguint aquesta línia, s’ha organitzat un conjunt d’activitats que inclouen visites a cases pairals, algunes de les quals han estat restaurades o estan en procés de restauració. Totes formen part de l’Inventari general del patrimoni Cultural, i la majoria han rebut una subvenció pública. El públic també podrà descobrir l’antiga fàbrica de tabacs de CATSA i altres elements del patrimoni arquitectònic del país.
Les activitats comencen el dijous, 18 de setembre, amb una ruta pel nucli històric de les Bons, durant la qual es visitarà l’església de Sant Romà, la Torre dels Moros i el colomer de Cotxa, recentment restaurat. El divendres 19 al matí, la proposta és conèixer la intervenció arqueològica del pont dels Escalls i seguir el camí fins al pont i l’església de Sant Antoni de la Grella.
Aquest mateix divendres a la tarda es podran visitar les cases pairals de Canillo. En aquesta primera visita, es tindrà l’oportunitat de conèixer la restauració de Cal Gastó i el projecte de recuperació de Cal Piedro a Ransol.
El dissabte, dia 20, al matí, continuaran les visites a les cases pairals de Prats i El Forn de Canillo: Cal Puigcernal, Cal Llarg i Cal Call. A la tarda es podran descobrir algunes de les cases pairals més emblemàtiques de la parròquia d’Ordino. Es visitarà la Casa Blanca de Segudet, la casa i l’era de Cal Batlle de la Cortinada, així com Cal Pal, un edifici històric singular i una iniciativa privada exemplar. La vetllada del dissabte estarà marcada per la música, que omplirà l’edifici de l’antiga fàbrica de tabacs CATSA gràcies al concert de Zèfir Duo, format per Elisa Sala a l’acordió i Ester Sánchez a la flauta travessera. El concert anirà precedit per una explicació històrica de l’edifici.
Finalment, el diumenge, dia 21, al matí, es podrà conèixer el Pla Especial del poble de Pal de la mà de dos dels seus impulsors. Aquest pla, fruit de la col·laboració entre el Quart, el Comú de la Massana i el Govern, ha permès la conservació i posada en valor d’aquest petit poble.
A més d’aquestes activitats, durant les Jornades Europees, els museus se sumen a la celebració oferint visites gratuïtes a: els museus nacionals, el MW Museu de l’Electricitat, el Bici Lab Andorra, el Museu Carmen Thyssen Andorra, la Mina de ferro de Llorts i la Sala d’Exposicions del Govern.
Com activitat paral·lela, també se celebrarà la conferència “À l’origine d’un État: Les comtes de Foix et les vallées d’Andorre”, que tindrà lloc el dimecres, dia 24 de setembre, a les 19 h, a càrrec de la historiadora i arxivera Claudine Pailhès, en aquesta activitat de l’Ambaixada de França a Andorra. La ponència se celebrarà a l’antic centre emissor de Ràdio Andorra i anirà precedida per una visita a les instal·lacions a càrrec dels tècnics de Patrimoni Cultural.
Aquestes són una sèrie de propostes lúdiques per a descobrir la diversitat de les construccions de muntanya a càrrec dels tècnics de patrimoni cultural, els directors dels projectes i les propietats. Totes aquestes activitats són gratuïtes, i reserveu plaça trucant al +376 844 141 o enviant un correu electrònic a l’adreça: contacte_patrimoni@govern.ad.