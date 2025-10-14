El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici compleix 70 anys

Aquest dimarts s’ha celebrat, a Barruera, l’acte central de celebració del 70è aniversari de la creació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Jordi Sargatal, ha aprofitat l’acte per a anunciar que “estem treballant amb l’ampliació que estarà al voltant de 2.000 hectàrees del Parc a la zona de la Vall Fosca”. El secretari ha explicat que es tracta d’una proposta treballada amb el territori i que “ens permetrà avançar en la millora de la conservació dels hàbitats i la biodiversitat d’un dels espais naturals protegits d’alta muntanya més importants de Catalunya”.
Sargatal també ha aprofitat la presència en l’acte dels directors i responsables de la resta de Parcs Nacionals d’arreu de l’Estat per a expressar la voluntat de la Generalitat de continuar col·laborant i estretint vincles. “El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici forma part de la Xarxa de Parcs Nacionals i val la pena que treballem per s enfortir aquesta xarxa”, ha afirmat el secretari de Transició Ecològica.
El director del Parc Nacional, Lluís Florit, també s’ha referit a la necessitat de continuar enfortint la coordinació no només entre administracions i altres parcs i entitats de conservació, sinó també amb el mateix territori i la gent que hi viu i hi treballa. Així mateix, ha destacat que cal adaptar la gestió als efectes del canvi climàtic i avançar en la sostenibilitat de l’ús públic, amb la millora dels fluxos dels visitants, millorant la mobilitat sostenible i promovent els valors de respecte, responsabilitat i estima pel medi natural.“El Parc Nacional és un parc viu, arrelat i compromès que mira al futur amb consciència ecològica i vocació de servei públic”, ha expressat Florit.
Per la seva banda, el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, que també ha intervingut en l’acte ha destacat “que aquest és l’únic Parc Nacional de Catalunya i, per tant, és la joia del patrimoni natural de la nostra destinació”. Serrano ha posat de manifest que l’efemèride és “una molt bona ocasió per a reivindicar el valor del Parc Nacional com un motor del turisme sostenible”.
La celebració de l’aniversari del Parc Nacional s’ha completat amb la presentació d’un nou vídeo promocional del Parc. Així mateix, els dies 15 i 16 (dimecres i dijous) s’han organitzat a Caldes de Boí unes jornades d’investigació de la Xarxa de Parcs Nacionals, on es donaran a conèixer els principals projectes i línies d’investigació desenvolupats pels parcs nacionals.
El parc nacional més antic de Catalunya
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l’únic parc nacional i l’espai protegit més antic que hi ha a Catalunya. Es va crear el 21 d’octubre de l’any 1955 i actualment ocupa una superfície protegida de 40.852 hectàrees dividides en 14.119 ha de Parc Nacional estricte i 26.733 de zona perifèrica de protecció. És l’àrea dels Pirineus amb una densitat més important d’estanys, n’hi ha més de 200, i hi viuen espècies tan emblemàtiques com ara l’isard, el trencalòs, l’os bru, el gall fer, el mussol pirinenc, o l’almesquera. L’any passat el Parc Nacional va rebre prop de 600.000 visitants.