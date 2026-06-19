Més d’un centenar d’alumnes visiten el laboratori forestal (Marteloscopi) de Beixalís

El laboratori forestal a cel obert de Beixalís (Marteloscopi), impulsat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), ha esdevingut una eina útil per a poder explicar de forma presencial què hi passa al bosc i per a fer pràctiques de silvicultura i simulacions de gestió forestal sostenible. Així ho reflecteixen les dades d’alumnes que han passat aquest curs, entre maig i juny, per l’espai immersiu: han passat pel Marteloscopi prop de 115 alumnes de tres centres de primera i segona ensenyança del país –EAMPE Canillo, EAMPE La Massana i Col·legi Sant Ermengol.
La iniciativa ha permès, més enllà de les tasques d’investigació que ja s’hi fan, utilitzar aquesta parcel·la de bosc de Beixalís com un recurs pedagògic per als centres educatius i apropar, així, a les escoles projectes de recerca en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. La proposta de dur els alumnes al Marteloscopi ha estat impulsada juntament amb la participació activa del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern i l’objectiu és continuar oferint-la els propers cursos per a consolidar-la com una activitat que complementi el treball que es fa a les aules.
“Des d’AR+I hem impulsat aquesta proposta amb l’objectiu d’acostar les escoles al medi natural d’Andorra, oferint una activitat pràctica que permeti a l’alumnat descobrir el bosc directament sobre el terreny”, ha assenyalat la coordinadora d’Aula d’AR+I, Montse Brugulat. Segons Brugulat, “aquesta experiència vivencial contribueix a reforçar el treball per competències que es desenvolupa als centres educatius, facilitant que els alumnes puguin aplicar i connectar, en un entorn real, els conceptes que aprenen a l’aula”.
Les activitats pedagògiques consisteixen a utilitzar el Marteloscopi per a treballar l’ecosistema forestal: el coneixement de la biodiversitat, els microhàbitats, la silvicultura, el canvi climàtic o els riscos naturals, a través d’una metodologia d’aprenentatge lúdica i participativa.
Què és un Marteloscopi?
El marteloscopi d’Andorra és una superfície quadrada de bosc de pi roig i pi negre, on tots els arbres estan mesurats, identificats i cartografiats. Marteloscopi deriva del mot francès “martelage” que significa selecció d’arbres, i de la paraula grega “skopein” que significa mirar.
Els marteloscopis representen aules i laboratoris a cel obert. Permeten que els estudiants analitzin les variables del bosc i proposin diferents tipus de gestió a través de dispositius tablet o mòbils, mantenint una connexió directa amb el bosc. Està obert a diferents nivells, i es concep també com una eina d’apropar el bosc a la ciutadania.