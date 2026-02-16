Jornada sobre estalvi energètic per al comerç, a la Seu d’Urgell

El CETAP-Telecentre, ubicat a l’edifici de Les Monges, a la Seu d’Urgell, acollirà aquest dimarts vinent, 17 de febrer, la jornada “Redueix la despesa energètica del teu comerç”. Es tracta d’una sessió formativa organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida adreçada a comerciants i empresaris que estiguin interessats a optimitzar el consum elèctric del seu negoci i reduir costos en aquest àmbit. La proposta, que es durà a terme de 15 a 17 hores, l’impartirà l’empresa urgellenca PEUSA.
Durant la sessió s’abordaran aspectes clau com la identificació de les principals despeses d’energia d’un establiment comercial i les possibilitats d’ajust per a reduir la factura “sense perdre confort ni qualitat de servei”. També s’explicarà com llegir i interpretar correctament les factures de la llum, i l’anàlisi de les opcions d’energia verda disponibles al mercat. A més, la jornada inclourà la presentació de mesures d’estalvi energètic pràctiques i fàcilment aplicables als establiments comercials.
Núria Trench, directora de Serveis al Client de PEUSA, ha destacat la voluntat de compartir el seu coneixement i experiència en l’àmbit de l’eficiència energètica aplicada a l’àmbit empresarial. “Sabem que per a molts negocis l’energia és un dels principals capítols de despesa, i disposar d’informació clara i entenedora pot marcar una diferència real en la seva competitivitat”, ha manifestat.
La jornada compta amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i s’emmarca en el compromís de PEUSA d’acompanyar empreses i comerços del territori “en la millora del consum d’energia i en la transició cap a un model energètic més sostenible”.