Casal demana al Govern sobre l’augment de casos de violència de gènere i fa una crida per a lluitar contra aquesta xacra social

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, demana al Govern més dades sobre els casos atesos pel Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG), un total de 226 casos, durant el primer semestre d’aquest any. Des del Partit Socialdemòcrata (PS) es fa una crida per a lluitar contra la xacra social que suposa la violència contra les dones.
El grup parlamentari Socialdemòcrata, així, ha tramès una demanda d’informació al Govern, després de la publicació de les dades sobre els casos atesos pel Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, perquè “aquest augment de les xifres preocupa als socialdemòcrates, ja que 50 corresponen a persones que han retornat al servei després d’haver-lo deixat i 95 són casos de prevalença”.
Casal, vol conèixer els casos corresponents a les persones que retornen al Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) després d’haver-lo deixat, disgregat per anys (data del primer contacte amb el Servei) i edats i els casos de prevalença disgregats per anys (data del primer contacte amb el SAVVG) i edats.
“L’augment dels episodis de violència de gènere durant la primera meitat de l’any, ens indiquen un repunt en comparació amb el juny passat, quan es van detectar 209 casos. Per al PS és important saber quins són els processos i el tipus de prevenció que el Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere porta a terme. És prioritari poder treballar per a erradicar aquesta xacra social de la violència contra les dones”, assenyalen des de les files socialdemòcrates.