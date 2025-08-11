Descobreix l’inefable en tu

A vegades, el món sembla girar massa ràpid. Les metes se senten llunyanes, els dies repetitius, i les forces escasses. Però, hi ha alguna cosa en tu que sembla poder amb tot això. Una cosa inefable, que no es pot explicar amb paraules, però que crema en el teu interior cada vegada que decideixes no rendir-te. Aquest impuls que et fa aixecar una vegada més, encara que ningú el noti. Aquesta esperança silenciosa que t’empeny quan tot sembla perdut. No és fama, ni aplaudiments, és la certesa que dins de tu hi ha més força de la que imagines. Hi ha moments en què l’esforç no té testimonis, i, no obstant això, segueixes. Segueixes perquè hi ha una part de tu que es nega a apagar-se.
No es tracta només de ser fort, sinó de ser fidel al que somies, fins i tot quan tot al voltant et convida a parar. No necessites que el món ho entengui. El veritablement valuós moltes vegades no es veu, ni es diu. Se sent. I tu ho sents quan tries confiar en tu, quan fas un pas més, quan fas silenci i, així i tot, avances. Cada pas, per petit que sembli, t’acosta a la millor versió de tu. Aquesta versió que encara no coneixes, però que és aquí, esperant. Inefable. Immensa. Real.
Inefable segons la RAE: Adj. Que no es pot explicar amb paraules.
Sinònims: inenarrable, inexpressable, indicible, impronunciable, sublim, diví, meravellós, genial.
Confia en tu mateix i continua pas a pas inexorable, imbatible i sol fes-ho.
