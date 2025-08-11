Horòscop de l’11 al 17 d’agost

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
La cosa està enfocada en la feina al llarg d’aquests dies, però no pinta malament del tot, encara que haureu de fer coses que no us agraden i us sentireu obligats a deixar les vostres opinions a una banda i fer el que us diuen, no us ho agafeu massa a pit, és el que sol passar a la feina, paciència. Sobretot no us desespereu en veure que no podeu fer massa cosa del que voleu, ja sol passar i no cal patir.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Us esperen uns dies fantàstics, sobretot en el camp de la parella, si podeu, feu servir els vostres encants per a demostrar el que porteu a dins, no cal ser exagerat, senzillament cal mostrar-se amb transparència i sinceritat a l’hora de parlar de sentiments. Necessiteu que us estimin i és molt probable que ho pugueu captar molt ràpid amb la gent que us envolta el dia a dia, aprofiteu-ho per a estar contents.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Per a vosaltres serà especial el fet que estareu molt romàntics, sentireu bones vibracions en tothom i buscareu el sistema perfecte per a trobar el benestar dels demés, cosa que us farà transmetre una pau i un bon rotllo envejable, però amb instint de compartir. Per tant, seran dies de tips de riure, de sorpreses divertides i d’afecte entre tots. Que maco seria que això fos cada dia, viuríem millor.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
A vosaltres us aniria perfecte viatjar, sortir de la rutina i trencar amb l’anar fent de cada dia, si no podeu anar de viatge, podeu fer el que en diuen somiar truites, o somiar despert, sempre i quan no tingueu una feina de risc, que si us feu mal no m’ho perdonaria. Dit això, també us haig de comentar el fet que estareu molt més bé físicament, us enfortiu per moments i us és molt necessari per a anar fent.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Hi ha un instint de crispació molt important, no tindreu paciència per a quasi bé res i, tot s’ha de dir, és millor que no us toquin massa la moral perquè no esteu per punyetes. En l’ambient familiar també hi rondarà la tensió i serà difícil mantenir una conversa entre tots, si no es pas que no parla ningú més que vosaltres. Si us haig d’aconsellar alguna cosa, us diria que aneu a passar algun dia a la platja.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Necessiteu parlar de coses que us passen, i és molt fàcil que ho acabeu fent al llarg d’aquests dies, just amb persones que no us pensàveu que us escoltarien, parlareu molt de coses profundes que us afecten de manera especial i les persones o persona en qui confieu serà bastant noble, i podreu confiar tranquil·lament. Feu coses per a divertir-vos que us convé molt, sortir i desfogar-vos.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Estareu molt xerraires i tindreu moltes ganes d’expressar el que sentiu a cada moment, no us talleu que ja us fa falta estar oberts i expressar-vos, o sigui que la cosa va força bé en aquest sentit. Ara bé, hauríeu de plantejar-vos -si encara us en queden- què penseu fer amb els dies de festa pendents, les vacances no exhaurides, ja que aquest tema el porteu una mica fora de control i això no és bo, sempre s’ha de planificar una mica abans. Si ja n’he fet: enhorabona.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tot i que els altres només faran que estroncar-vos les coses, no heu de patir ni donar-los-hi les culpes de tot, al cap i a la fi gràcies a que us tallin alguna cosa que volíeu us estalviareu un grapat de maldecaps relacionats amb el fet que no tot el que teniu en ment per fer és adequat sempre i per mitjà de les crítiques us escapareu d’alguna de grossa. Doncs, ja ho sabeu a fer cas als demés, escolteu-los.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Aneu amb compte amb els diners, se us escaparan de les mans sense voler i quan us en adoneu ja serà una mica tard per a recuperar-los, tot és qüestió de pensar abans d’actuar, o més ben dit de comprar, que de vegades comprem coses ben inútils, o senzillament que no ens fan cap falta. Per altra banda, us demano que doneu més suport a la família, tots estant força bé, però necessiten la vostra companyia.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
A vosaltres us afecten molt aquests dies en el sentit que tindreu una mica de mal geni, cosa que potser no és massa corrent en vosaltres, però que per circumstàncies astrològiques perdeu la paciència i això fa que per no res salteu i contesteu d’una manera directa i contundent. Sort que és una cosa passatgera ja que si no la cosa seria de molt mal fer. Per cert, estareu molt bé a la feina.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Passareu una etapa de dies amb molts somnis al cap i amb moltes idees que en algun moment poden semblar incoherents, però en realitat són bones i tenen la seva lògica. No deixeu de pensar coses per a fer ja que podeu trobar solucions a coses que us afecten de manera important. Per altra banda, hi haurà una relació un tant estranya amb la figura del pare, no us preocupeu ja es calmarà tot en poc temps.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Prepareu-vos per a sentir de tot, semblareu un confessionari, la gent us vindrà a demanar consell sobre qualsevol tema, la gran sort és que dins la part complexa d’aquesta història hi ha una part amagada que seria la facilitat que tindreu per a tallar el rotllo a qui no us ve bé d’escoltar. Per altra banda, en el camp de la feina sembla que les coses tendeixen a millorar, si més no hi estareu molt més tranquils.