Descartada l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu d’Urgell

L’empresa CIRSA no obrirà una casa d’apostes a la Seu d’Urgell. Així ho ha assegurat aquest dimarts l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, que ha informat que aquestes darreres hores representants d’aquesta multinacional del joc han comunicat a l’Ajuntament que han desestimat la previsió d’obrir un negoci d’aquestes característiques a l’avinguda del Salòria, al nucli urbà de la ciutat.
Barrera ha detallat que “després de veure el rebombori que hi ha hagut, i veient també que nosaltres tampoc no hi estem d’acord i que faríem tot el possible perquè això no fos una realitat, l’empresa ha desistit per voluntat pròpia”. El batlle hi ha afegit que des de CIRSA “han escollit un altre lloc” per a instal·lar aquest local d’oci. I ha reiterat que des de l’Ajuntament ja els havien exposat que no veien “adequat” impulsar aquesta mena d’activitat a la Seu. Per tot plegat, des de l’equip de govern s’han mostrat “contents que això no es faci i que, a més a més, s’hagi solucionat d’una manera pacífica i sense cap mena de problema”.
En aquest sentit, Joan Barrera ha explicat que el canvi de decisió s’ha confirmat “després d’una conversa” amb representants de la companyia, en què han reconegut les crítiques que havia despertat la possible obertura i també han valorat el fet que “no tenien l’Ajuntament al seu costat”. Per tot plegat, han descartat instal·lar-se a la Seu.
Poques hores abans el consistori ja havia comunicat que cercava assessorament legal per a mirar d’impedir l’obertura, tenint en compte factors com que aquests locals no poden estar a menys de 300 metres de cap centre o servei educatiu, i que també es plantejaven de suspendre l’atorgament de llicències per a aquesta mena d’activitat. Paral·lelament, els veïns del bloc on CIRSA es volia instal·lar ja hi havien expressat el seu rebuig, perquè temen que comportaria conflictes i molèsties i que no aportaria “res de bo”. I també s’hi havien referit des de l’Organització Juvenil Socialista Alt Urgell, des d’on posaven l’accent en el fet que CIRSA està participada pel fons d’inversió Blackstone i en què consideren que les cases d’apostes fomenten la ludopatia i provoquen l’empobriment de joves i famílies treballadores.