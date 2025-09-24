La FAN impulsa una formació per a prevenir casos d’abús sexual en l’àmbit esportiu

La Federació Andorrana de Natació (FAN) va organitzar el passat cap de setmana, al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), un taller dedicat a la prevenció de l’abús sexual en l’esport. La sessió, adreçada a entrenadors, esportistes i familiars, va ser conduïda per la formadora Estela Montejo, especialista en la matèria. Montejo remarca que “l’abús sexual és un tema que existeix i no s’ha d’amagar; cal treballar-lo i contextualitzar-lo. Tothom que està en contacte amb infants i joves ha de saber com reaccionar i disposar d’eines per a prevenir i acompanyar en situacions de risc”.
A més, destaca que “un de cada cinc infants pot trobar-se en una situació d’abús, i per això és imprescindible dotar-los de recursos personals i garantir que els adults estiguin preparats per a actuar de manera responsable”. Durant la sessió, va aportar estratègies tant per a la prevenció dins dels clubs com per a l’actuació en cas de sospita o detecció d’una situació.
De fet, la membre de la junta directiva de la FAN, Patrícia Múgica, fa una valoració positiva de la iniciativa i subratlla la importància d’aquesta línia de treball: “Des de la Federació estem decidits a incorporar aquestes formacions i volem fer-les pràcticament obligatòries per a tots els nostres treballadors i col·laboradors. Creiem que és un tema fonamental i havíem de fer aquest pas”.
La sessió es va estructurar en diferents blocs: sensibilització i context, dinàmiques pràctiques per a dotar d’eines als participants i estratègies d’actuació per a entrenadors i responsables de clubs davant sospites o casos concrets. L’acollida va ser molt positiva, amb una alta participació i implicació per part dels assistents.
“Amb aquest taller, la FAN reafirma el seu compromís amb la formació, la seguretat i el benestar dels joves esportistes, situant la protecció com un eix central del seu treball diari”.