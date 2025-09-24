AR+I reuneix al país una desena d’entitats transpirinenques expertes en la gestió forestal

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) compleix enguany deu anys de relació amb Forespir, l’entitat franco-espanyola-andorrana formada per una desena de socis i creada el 1999 amb l’objectiu de millorar i augmentar la producció sostenible i la transformació dels productes forestals. Les dues entitats han celebrat l’efemèride amb una trobada de dos dies al Principat, durant els quals s’ha explicat als socis bascos, navarresos, aragonesos, catalans i francesos alguns dels projectes que AR+I porta a terme i que pivoten sobre la gestió del bosc.
La sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria ha estat el lloc on s’ha celebrat el consell de gerència de Forespir i on la gerenta d’AR+I, Marta Domènech, ha iniciat la trobada amb un discurs en el qual ha ressaltat la “importància de la relació transfronterera per a ajudar que les polítiques de l’àrea en la qual confluïm convergeixin i vagin en la mateixa direcció”. Domènech també ha considerat que amb l’acte de celebració, al qual han assistit representants de les deu entitats que formen part de Forespir, “hem ofert la possibilitat que els actors d’Andorra relacionats amb els boscos puguin interactuar, demanar i fer contactes amb tots els representants dels boscos del massís pirinenc”. “Junts hem de fer front al repte del canvi climàtic i als seus riscos associats, així com també als canvis socioeconòmics i tecnològics, per a fer boscos resilients i l’economia circular”, ha conclòs la dirigent.
“Tant si forma part de la Unió Europea com si no, Andorra és imprescindible, per això estem molt contents de celebrar aquesta trobada aquí”, ha iniciat el discurs de benvinguda l’administrador delegat de Forespir, Iñaki Gerenabarrena. Que el Principat, a través d’AR+I formi part de Forespir ha estat “cabdal”, segons ha explicat el dirigent, “per la decisió de passar per sobre de les fronteres políticoadministratives perquè creiem en el Pirineu i en el sector en el seu conjunt”.
Gerenabarrena ha manifestat que Forespir “s’ha convertit en un instrument útil, perquè qualsevol projecte forestal que es vulgui fer al Pirineu ha de comptar amb nosaltres”.
Durant la jornada s’han explicat els projectes que AR+I i Forespir treballen conjuntament, com el RedBio, una xarxa d’espais naturals pirinencs per al desenvolupament sostenible i la preservació de la biodiversitat. Un projecte que desenvolupa eines comunes que s’apliquen al camp, a l’hora que fa xarxa. “Hem fet un repàs de projectes que han servit per a millorar la gestió forestal a partir del desenvolupament de proves pilot i per a tractar transversalment temes d’estratègia transpirinenca, dels quals Andorra, com és evident, no en podia quedar al marge”, ha indicat la investigadora d’AR+I, Clara Pladevall.
Durant l’estada a Andorra, els socis de Forespir també han visitat el laboratori a cel obert que AR+I ha desenvolupat a Beixalís (la Massana), el Marteloscopi, on se’ls ha explicat totes les línies tant d’investigació com pedagògiques associades a aquest projecte.
Formen part de Forespir, a més d’AR+I, el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Office National des Fórets (ONF), la Fundació Hazi Euskadi (HAZI), la Gestión Ambiental de Navarra (OREKAN), el Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Govern d’Aragó, els Municipis Forestals del Pirineu Francès i el Centre National de la Propiété Forestière Occitanie.