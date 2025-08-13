“Del cel a l’infern”, de Biel Cussó

Títol: Del cel a l’infern
Autor: Biel Cussó
Pàgines: 192
Editorial: Rosa dels Vents
Sinopsi:
Un thriller que mostra com la vida es pot capgirar de manera inesperada, i que qualsevol moment, per màgic que sigui, es pot convertir en un infern. Què pot ser pitjor que conviure amb la desaparició d’una persona estimada?
En Pau, l’Aina i la seva filla Jana se’n van dues setmanes a la muntanya; han llogat una casa de turisme rural en un poble idíl·lic. Enyoren la calma de la natura i necessiten gaudir d’uns dies de desconnexió. Un cop instal·lats, surten a passejar entre boscos i ruïnes antigues, fins que s’acaben trobant un senyal que els adverteix que està prohibit el pas. La pudor fètida que desprèn el riu, la ferralla acumulada al bell mig d’un prat immens i una nau aparentment abandonada alerten el nas periodístic de l’Aina, que ràpidament s’adona que allà en passa alguna de grossa. Tanmateix, la seva curiositat farà que s’endinsin per un camí que no haurien hagut d’agafar mai.
