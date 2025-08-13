Andorra viatja a Dresden per a competir als Jocs Mundials de Trasplantats 2025

Els membres de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ultimen la preparació per a representar el país a la cita internacional dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025, a Dresden, a Alemanya, del 17 al 24 d’agost. Mari Martínez i Kiko Castillo, en ciclisme, i Toni Gamero, en dards, competiran al costat de més de 2.200 atletes de 51 països en un esdeveniment que combina esport d’alt nivell, superació i un missatge universal de solidaritat.
Per primera vegada, la delegació andorrana estarà formada per tres esportistes trasplantats:
· Mari Martínez, trasplantada de ronyó, competirà en proves de ciclisme. Repeteix l’experiència després de la seva participació a Newcastle 2019.
· Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó, debutarà en contrarellotge i cursa de carretera.
· Toni Gamero, trasplantat de medul·la òssia a causa d’una leucèmia, participarà en la modalitat de dards.
L’agenda esportiva inclou la inauguració el dia 17, les competicions de ciclisme el 19 i 20, la prova de dards el 21 i la clausura el 23 d’agost.
Per a Gamero, participar a Dresden és “una forma de donar les gràcies al meu donant, que és alemany”.
Martínez destaca el valor col·lectiu: “Aquesta vegada no hi vaig sola; tenim un equip més nombrós i això fa que sigui més simbòlic com a país”.
Castillo subratlla la importància del missatge: “Per a mi, els Mundials són la manera de demostrar que després del trasplantament l’esport pot continuar sent motor de vida.”
Roba esportiva solidària a la venda
Amb motiu dels Jocs Mundials, ATIDA ha produït una línia de roba esportiva formada per mallot i culot ciclista, una samarreta i un polo. Tots aquests articles ja estan a la venda i es poden demanar a info@atida.ad. Els beneficis es destinaran íntegrament a impulsar projectes de sensibilització arreu del país i a continuar donant suport als pacients trasplantats i a les seves famílies.
La participació ha estat possible gràcies al Ministeri d’Esports del Govern d’Andorra, així com als patrocinadors Myandbank, Bitalic, Sant Eloi Salut, Albert Llovera, Farmàcia Les Anelletes, ACA, Zona Assegurances, Martin Houses, Sprint Club Andorra, Construccions Ferreira i el Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà, Criterium i l’agència Comando.