Tothom ha escoltat com els nens i els adolescents ara afirmen que de majors volen ser youtubers. Al principi semblava una broma, però el temps està demostrant que no és una mala idea voler-se dedicar a aquesta professió que genera ingressos milionaris a tot el món. En realitat aquesta ocupació que els adults veuen com un passar el temps no dista massa dels programes d’entreteniment que veiem cada dia en la televisió. És més, certs programes d’esports o de premsa del cor que s’emeten en prime time, són molt menys seriosos i rigorosos que alguns canals de YouTube.Les xifres proporcionades per YouTube assenyalen que en 2019 el nombre de creadors de continguts que en la seva xarxa guanyaven almenys 10.000 dòlars anuals, havia augmentat en un 40%. Afegeix la xarxa social de vídeo que els youtubers amb un milió de subscriptors han augmentat en l’últim any en un 65%. Amb tot, els problemes per als creadors per a monetitzar els seus continguts continuen sent una lluita constant entre aquests i la plataforma propietat de Google. Actualment els creadors demanen un major control sobre els seus continguts i sobre el fet que a vegades alguns dels seus continguts són reproduïts per tercers sense que YouTube prengui cartes en l’assumpte. De fet, YouTube va deixar de permetre les reclamacions en aquest aspecte.