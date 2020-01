Aquest 2020 arranca amb la novetat de diferents carreres mtb pel desert, sota la marca Titan Series i amb la Titan Desert com a prova reina, que continuarà disputant-se al desert marroquí. La primera de les aventures desèrtiques tindrà lloc a l’Aràbia Saudí entre els dies 29 de gener i 1 de febrer, amb la denominació Titan Sèries Saudí Aràbia.

El recorregut s’iniciarà a la ciutat de Hail, amb una primera etapa de 97,5 km i uns 840 metres de desnivell. La segona etapa serà de 87 km i 1300 metres. La tercera, és l’etapa més llarga amb 100 km i 800 metres. Mentre que la quarta i darrera etapa, només seran 60 km i uns 800 metres. Els vora 150 participants d’aquesta primera edició, s’afrontaran a una desconeguda primera edició, on a la duresa crua del desert, s’ha d’afegir les baixes temperatures que es preveuen en aquesta època de l’any, que oscil·len entre els -5 i els 10 de màxima.

Temporal Quality, l’empresa líder al país en serveis de treball temporal, forma un equip catalano-andorrà per participar a la prova. L’equip va començar a participar com a tal a l’any 2012 i des de el 2014 ha estat present ininterrompudament a totes les curses de la Titan Desert, Titan Tròpic i ara a la Titan Series Saudí Aràbia.

Amb aquesta acció l’empresa vol obtenir visibilitat amb persones reconegudes dintre de la cursa i de l’entorn de les curses de marató de BTT, les quals a part de la seva competitivitat posen per davant el companyonia l’ètica i el treball en equip per gaudir de la competició i l’aventura i que formant part de l’historia i la llegenda de la Titan Desert. En aquesta ocasió l’equip està format per: