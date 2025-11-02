D’Amic i Amat. Avui, preguem pels fidels difunts

S’escau en aquest diumenge la Commemoració de tots els fidels difunts, en la qual recordarem i pregarem per tots els qui ens han precedit en la fe en Crist i dormen en l’esperança de la resurrecció. Nosaltres, participant en l’Eucaristia dominical i pregant per tots els fidels difunts —coneguts i no coneguts—, ens unim al misteri redemptor del Crist en la seva Església per a tot el món.
En aquest diumenge, fem memòria que la celebració dels fidels difunts forma part de les anomenades obres de misericòrdia, que aprenem en el Catecisme de l’Església Catòlica, concretament les obres de misericòrdia espirituals:
- Ensenyar a qui no sap.
- Donar bon consell a qui l’ha de menester.
- Corregir al qui va errat.
- Perdonar les injúries per amor a Déu.
- Consolar al trist i desconsolat.
- Sofrir amb paciència les flaqueses i molèsties del proïsme.
- Pregar a Déu per als vius i per als difunts.
Us convido a viure les obres de misericòrdia i a fer-les nostres, en els diferents moments i circumstàncies. En aquest mes de novembre, dedicat a pregar pels difunts, podem exercitar-nos en aquesta obra de misericòrdia espiritual i pregar a Déu per als vius i per als difunts.
La intercessió és una de les tantes modalitats de pregària. El Catecisme escriu: «Intercedir, demanar a favor d’un altre és […] allò que és propi d’un cor lliurat a la misericòrdia de Déu» (n. 2635).
En un petit llibre, un gran teòleg alemany del segle passat, el P. Karl Rahner s.j., va proposar diverses meditacions breus i profundes. Una d’elles es titula Dios de mis muertos. Aquells a qui cadascú de nosaltres durant la vida va estimar no poden ser presoners de la terra i de l’oblit, ni se’ls pot negar la relació amb Déu. Els nostres difunts continuen parlant-nos i contant històries. I, quan els recordem, ens parlen d’un “Amoroso Señor de la vida”.
En aquest mes de novembre celebrem l’Eucaristia pels fidels difunts. Fer memòria dels difunts ens ajudarà a agrair el que vàrem tenir i a peregrinar per la vida, tot dins de la lògica de l’esperança de la resurrecció.
Assaborim el misteri de Déu i serem sempre més atrets de la seva bellesa, i la nostra vida serà plena com la del Ressuscitat que ens habita, i ens omplirà la cantimplora de la nostra vida d’aquest desig de transcendència i de plenitud que busquem desesperadament. Amb la confiança que la nostra pregària serà escoltada en Crist mort i ressuscitat, preguem pels nostres difunts.
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell