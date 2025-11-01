BC Andorra: Sense una bona defensa és impossible guanyar (102-85)

Nova derrota (102-85) del BC Andorra davant d’un rival que acaba anotant més 100 punts. La situació comença a ser molt preocupant per als del Principat que ja estan amb 1 victòria i 4 derrotes a la lliga. El Gran Canaria, el rival d’aquest dissabte, ha començat encertat en el partit amb un Nico Brussino que trobava cistella amb facilitat, encara que Stan Okoye responia bé des de la línia del triple. Però, tot i així, el conjunt illenc de Jaka Lakovic sabia com fer-li mal a la defensa andorrana. Amb un 30-22 s’ha acabat el primer quart.
En el segon quart, Mike Tobey i B. Angola s’han afegit a la festa canària. Han acabat amb 20 punts cadascú al final del partit. Els de Joan Plaza no sabien com aturar l’atac local. Per als del Principat tan sols Kyle Kuric des del triple i, Morris Udeze des del joc interior, treien una mica d’orgull i feien que el partit no s’acabés amb un resultat d’escàndol. Amb el 55-42 s’ha arribat al descans.
En el tercer període, a cada aproximació tricolor, els canaris responien amb més força fins quasi arribar als vint punts de diferència. Amb el 79-61 s’arribava al final del tercer període. Els fantasmes dels resultats d’escàndol del principi de temporada tornaven a aparèixer a les files andorranes.
A l’últim quart, els de Joan Plaza han maquillat lleugerament el marcador, però no han pogut evitar que, una vegada més, el rival superés els 100 punts i, amb el 102-85, s’ha arribat al final del partit.
El proper compromís del BC Andorra serà el dissabte, 8 de novembre, a les 21 hores, al pavelló Toni Martí contra l’Unicaja de Màlaga d’Ibon Navarro, un vell conegut de l’afició andorrana.
Anotadors del Gran Canaria: L. Maniema (0), B. Angola (20), L. Wong (5), Èric Vila (3), Zigar Samar (9), Andrew Albicy (3), Nico Brussino (11), Miquel Salvó (8), Pierre Pelos (3), Mike Tobey (20), Louis Labeyrie (10), Kuar Kuath (10).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (6), Morris Udeze (8), Aaron Best (4), Rafa Luz (2), Stan Okoye (10), Chumi Ortega (2), Ferran Bassas (3), Justin McCoy (6), Kyle Kuric (22), Rubén Guerrero (4), Yves Pons (10), Artem Pustovyi (8).