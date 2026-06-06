Els Amics de la Sardana de la Seu organitzen quinze ballades durant l’estiu

La Seu d’Urgell tindrà durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre un ampli programa de ballades de sardanes organitzat en diferents espais de la ciutat. La programació, a càrrec dels Amics de la Sardana, començarà el 21 de juny a la plaça Catalunya amb l’actuació de la Bellpuig Cobla i es desenvoluparà durant tot l’estiu en diversos indrets com la plaça de Catalunya, la plaça de les Monges, la plaça dels Oms, la plaça del Camp del Codina, la plaça de Santa Magdalena i Castellciutat.
Les cobles participants seran la Bellpuig Cobla, la Cobla Ciutat de Solsona, la Cobla Vents de Riella, la Cobla Jovenívola d’Agramunt, la Cobla 11 de Setembre i la Principal de la Bisbal, que oferiran un total de quinze ballades obertes a tota la ciutadania. L’hora d’inici serà les 19.30 hores.
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, tindrà lloc una ballada especial a la plaça de Catalunya amb la Cobla 11 de Setembre. El cicle es tancarà el 20 de setembre amb una darrera actuació de la Cobla Vents de Riella al mateix espai, en aquest cas a les 18 hores.
La programació inclourà també les tradicionals ballades de Festa Major. El 30 d’agost actuarà la Bellpuig Cobla a la plaça de les Monges; el 31 d’agost serà el torn de la Cobla Vents de Riella al mateix emplaçament, i l’1 de setembre la Cobla Principal de la Bisbal oferirà la ballada de cloenda a la plaça Catalunya.
Curset per a aprendre a ballar sardanes
D’altra banda, l’associació Amics de la Sardana de la Seu d’Urgell organitza, un any més, durant el mes de juny, el tradicional curset per a aprendre a ballar sardanes. L’objectiu de l’entitat urgellenca és augmentar el coneixement de la dansa nacional de Catalunya i d’aquesta manera contribuir a la seva reactivació.
El curs és gratuït i obert a tothom i per a participar-hi només cal presentar-se a les sessions que es duran a terme tots els divendres al vespre, de les vuit a les nou de la nit, al pati de la Biblioteca Sant Agustí. La proposta ha arrencat aquest divendres, dia 5 de juny.
Calendari de les ballades de sardanes del 2026
21/06/2026 19:30 h Plaça Catalunya (Bellpuig Cobla)
05/07/2026 19:30 h Plaça de les Monges (Ciutat de Solsona)
07/07/2026 19:30 h Plaça dels Oms Davant de la Catedral (Vents de Riella)
12/07/2026 19:30 h Plaça del Camp del Codina (Bellpuig Cobla)
19/07/2026 19:30 h Plaça de les Monges (Jovenívola d’Agramunt)
26/07/2026 19:30 h Plaça Santa Magdalena (Vents de Riella)
02/08/2026 19:30 h Castellciutat (Ciutat de Solsona)
09/08/2026 19:30 h Plaça del Camp del codina (Bellpuig Cobla)
16/08/2026 19:30 h Plaça de les Monges (Jovenívola d’Agramunt)
23/08/2026 19:30 h Plaça del Camp del Codina (Vents de Riella)
11/09/2026 19:30 h Plaça Catalunya (Cobla 11 de Setembre)
20/09/2026 18:00 h Plaça Catalunya (Vents de Riella
Festa Major
30/08/2026 Plaça de les Monges (Bellpuig Cobla)
31/08/2026 Plaça de les Monges (Vents de Riella)
01/09/2026 Plaça Catalunya (Principal de la Bisbal)