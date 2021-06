Cultura impulsa un programa de conservació i valorització de la Farga del Madriu

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presentat el programa de conservació, estudi i revalorització de la Farga del Madriu. El projecte, pilotat pel departament de Patrimoni Cultural, té per objectiu salvaguardar aquest jaciment arqueològic declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) i que es troba ubicat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, inscrita com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Riva ha destacat que l’actuació permet potenciar “un jaciment singular i exemple únic de la farga catalana del segle XVIII inèdit als Pirineus”.

La presentació del conveni també ha comptat amb la participació del president de torn de la Comissió de Gestió de la Vall Madriud-Perafita-Claror (VMPC) i cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié i la cònsol major d’Esclades-Engordany, Rosa Gili, parròquia on es troba ubicada la farga. Astrié ha destacat que “és la primera intervenció integral que es fa a la Vall” i Gili ha celebrat que es “recuperi la memòria i s’aposti per posar el jaciment a l’abast de tothom perquè se’n pugui gaudir”.

Així, la ministra de Cultura i Esports ha emfatitzat la importància de treballar de manera conjunta amb tots els actors implicats per valorització del patrimoni cultural del país i ha ressaltat que en aquest cas s’ha impulsat un conveni específic amb la Comissió de Gestió de la VMPC. Així, i gràcies al conveni, el programa de conservació preveu una actuació transversal que integri la protecció del patrimoni, el turisme sostenible i la recerca cultural.

Entrant al detall del projecte, el tècnic del Ministeri de Cultura i Esports i coordinador del projecte, Oliver Codina, ha concretat que l’actuació es preveu desenvolupar al llarg de quatre anys (2021-2024) amb un pressupost total de 399.149,39 euros, 45.000 dels quals aportats per la Comissió (2021: 84.373,19 euros, 2022: 130.875,80 euros, 2023: 105.450,20 euros i 2024: 78.450,20 euros). En total es contempla que l’espai d’intervenció sigui de 1.245 m2 i que es puguin rehabilitar 331 metres lineals amb murs de pedra seca.

Més concretament, i per etapes, es preveu excavació i conservació preventiva de la Ferreria i de la Casa de la Farga als quals s’afegiran les intervencions en els camins i les estructures ramaderes. “S’actuarà amb la màxima excel·lència en conservació i posada en valor per preservar els nivells de la UNESCO”, ha explicat Codina.

Així, a més de la conservació del bé, el projecte també planteja la creació i difusió d’una monografia del patrimoni i un reportatge de tot el procés. A nivell turístic, es preveu implementar un itinerari local i transfronterer. Codina també ha explicat que la conservació del jaciment permet potenciar la Ruta del Ferro dels Pirineus en el marc de la creació d’un itinerari transfronterer local (Arieja, Andorra, Catalunya).

Riva apuntat que la transversalitat del projecte és palpable amb la implicació directa d’organismes com ara el laboratori LAPA/Iramat del CEA/CNRS, especialista amb l’estudi del metall arqueològic i dels sistemes de producció siderúrgics, i l’Associació ‘Batisseurs en Pierres Séches’, que són experts i formen companyons i obrers professionals en pedra seca.