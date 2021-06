La OTSO Travessa d’Encamp torna a omplir les 300 inscripcions disponibles

La OTSO Travessa d’Encamp arrenca per 38a vegada aquest cap de setmana amb les 300 inscripcions complertes. La cursa, que és una de les més antigues del país, comptarà amb quatre modalitats, 7km, 12km, 21km i finalment 42 km, la novetat d’enguany, una marató per paisatges idíl·lics arribant fins a l’Alt del Griu, Ensagents, Pessons o al refugi de l’Illa en plena Vall del Madriu.

Durant la roda de premsa d’avui el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez ha remarcat que la cursa ha “esdevingut un element de dinamització econòmica de la parròquia”, ja que per exemple el 35 % dels participants són de fora de país, fet que “comporta pernoctacions i àpats en els establiments de restauració”.

El conseller ha donat la benvinguda a la parella de corredors d’ultratrails, el neozelandès, Ian Morgan, inscrit a la carrera de 42 km, i la xilena, Fran Gibar, inscrita a la cursa de 21 km, respectivament, per la seva participació i per venir a descobrir Andorra a través del paisatge i de l’esport.

Xavier Fernàndez també ha remarcat la vesant solidària de l’esdeveniment, ja que un euro de cada inscripció és per UNICEF i un altre per Creu Roja.

Liliana Ochoa, responsable de OTSO i directora de la carrera, ha detallat els recorreguts de les quatre modalitats, que es poden trobar al web, i ha recordat els horaris de sortida, dissabte a les 7:30 h del matí, i diumenge, a les 8:30 h, 9:30 i 10:30 h de més a menys quilòmetres. La directora de la carrera ha insistit en l’obligació de respectar els horaris de sortida, de forma esglaonada, assignats a cada participant, per evitar aglomeracions a la sortida.

Les sortides i arribades són totes a la plaça dels Arínsols d’Encamp, on també hi haurà el village i la recollida de dorsals durant el divendres 4 i el dissabte 5.

El director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari, ha felicitat a l’organització i ha posat de relleu hi participaran sis corredors de l’equip nacional, 3 a la de 42 i 3 a la de 21 km, i ha anunciat que es farà entrega dels premis de la Copa d’Andorra de l’any passat que no es van poder entregar per la pandèmia.

Al final de la roda de premsa, han tingut unes paraules d’agraïment els participants convidats d’enguany i que simbòlicament apadrinen l’esdeveniment. Els dos corredors d’ultratrails i molt actius a instagram, han explicat que “és la primera vegada que competirem a Andorra” i és tot un repte per nosaltres el fet de córrer en alçada.

Premis en metàl·lic, kit de benvinguda i regals per als finishers

Els tres primers classificats de la categoria masculina i les tres primeres classificades de la categoria femenina de la cursa de 21 km rebran un premi en metàl·lic de 300 €, 200 € i 100 €, respectivament, i de la cursa de 42 km, a més dels premis en metàl·lic rebran una inscripció gratuïta per a la Trail100AndorraPyrenees by IronMan

El pack de benvinguda inclou el dorsal, una headband, uns mitjons Low cut i una mascareta, tot de OTSO Sport, i per als Finishers, medalla, mitjons Recovery de OTSO Sport i una crema de 250 gr de xocolata i avellana amb proteïna.

Amb la inscripció s’inclou també l’assegurança a càrrec del patrocinador de la copa d’Andorra Multissegur Assegurances i un 2X1 per al Funicamp a utilitzar durant tot l’estiu del 2021.

Esdeveniment antiCOVID amb proves d’antígens per a tots els participants

L’esdeveniment, limitat a màxim 300 participants, compta amb el protocol aprovat per part del Ministeri de Salut, i entre les mesures previstes hi ha les sortides esglaonades, la distància social, l’ús de la mascareta o l’obligació de presentar una prova PCR, realitzada 72 hores abans, o d’antígens 24 hores abans de la sortida de la cursa.

Liliana Ochoa, directora de la cursa, ha explicat que es farà una prova sobre la petjada de carboni de l’esdeveniment, que a més a més, coincideix amb el dia mundial del medi ambient.