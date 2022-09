Cuinar sense oli

L’oli és un dels ingredients més utilitzats en la cuina. Ho emprem en plats calents i salses, en receptes fredes, entrepans… Saludables i saborosos, els olis imprimeixen segells d’identitat en la gastronomia. No obstant això, moltes vegades oblidem que es poden fer plats saborosos sense ell.

Cinc bàsics sense una gota d’oli:

Peixos sense oli. Si es preparen en una paella o a la planxa, es pot usar un rajolí de brou o de suc de llimona. Si es fa el peix al forn, podem usar la tècnica de la papillota o, també, col·locar-ho sobre un llit de verdures, regant-ho amb una miqueta de brou. La tercera opció és cuinar el peix al vapor amb una bona selecció d’espècies.

Carns sense oli. El forn ofereix diverses possibilitats. Si es tria una carn no gaire magra, es pot condimentar-la i rostir-la directament en la reixeta. Una altra forma és regant-la amb una mica de brou cada cert temps o cobrint-la amb vegetals que contenen molta aigua. Si utilitzem la paella o la planxa, ha de comptar amb una superfície antiadherent.

Aus sense oli. La majoria de les idees per a les carns i els peixos serveixen per a les aus. A més, si rostim un pollastre sencer, l’humitegem bé amb brou o suc de llima, taronja o llimona, i podem col·locar a l’interior de la seva carcassa algunes fruites que aportin sabor i humitat, així com hortalisses.

Amanides sense oli. Els principals amaniments de qualsevol amanida són, sens dubte, l’oli i el vinagre, si bé existeixen altres salses molt senzilles. El més pràctic per a substituir l’oli i el vinagre és amanir les amanides amb suc de llimona i donar-los un toc especial amb espècies i herbes aromàtiques.

Ous fregits sense oli. Hi ha moltes maneres de preparar ous, i és possible fregir un ou sense oli. Cal substituir l’oli per aigua amb sal (un o dos dits d’aigua en la paella). Quan bulli, posem l’ou, tapem la paella, i en uns minuts estarà llest.

Per Consumer/eroski.com