Finestrals en lloc de parets per a una llar més lluminosa

Un saló amb grans finestrals que inunden l’interior de llum és l’espai somiat de qualsevol decorador. I si a casa penses en una renovació total o estàs construint la teva llar, per què no apostar per un entorn saludable? Perquè la llum natural és salut, bellesa i comoditat.

Els finestrals no són més que grans finestres, i s’utilitzen per a aprofitar la llum natural, i també les vistes. Ara estan més sol·licitats que mai, davant el canvi d’actitud provocat pel confinament. Volem més que mai espais que ens permetin romandre més temps a casa.

Els finestrals estan principalment elaborats amb bases d’alumini. Una manera pràctica i menys cara d’aprofitar-los en la llar. Són una bona manera d’aprofitar al màxim la llum natural, però també de fer veure més gran l’espai on els col·loquem.

Els preus s’adapten als més variats pressupostos. Usualment, es venen amb un preu per metre quadrat, i segons el cristall que et decideixis a usar, variarà el preu.

Dins de les seves majors qualitats, a més de facilitar l’entrada de la llum natural i proveir-nos les millors vistes, ben triats, pots tenir un entorn amb aïllament tèrmic i també acústic. Es pot triar una gran varietat de detalls per a adaptar-los al teu gust.

Si a més de llum desitges aire, també podràs triar espais abatibles per a ventilar l’estada. Els de cristall blindat solen ser més cars, però també són més segurs. I també duradors, en tant que és segur davant els trencaments.

Pel que fa als principals desavantatges, amb finestrals no hi ha molta intimitat, i això és molt important tenir-ho en compte en la teva llar.

Pensa a preservar la teva intimitat utilitzant-los en espais arbrats. I en terrasses, on funcionen esplèndidament. Cal tenir en compte a l’hora de decidir-se, que els finestrals són grans. I que cal invertir temps i esforç en la seva neteja. Però bé ho val per a gaudir d’un espai tan ultramodern.

Per Decoracion2.com