L’equip de govern de la Seu respon a Junts davant les acusacions relacionades amb la “manca de mesures” per l’onada de calor

“Des del primer moment, s’ha realitzat el seguiment de l’actual situació meteorològica activant-se les mesures necessàries a primera hora del matí d’avui dimarts 12 d’agost, després d’observar el pic de calor viscut ahir dilluns a la tarda. Les accions que aquest mateix matí s’han dut a terme per alleujar les conseqüències d’aquesta calor extrema a la ciutadania de la Seu han estat: gratuïtat de la piscina municipal a partir de les tres de la tarda i informar dels diferents refugis climàtics situats en equipaments municipals que estan a disposició de tothom. Aquestes actuacions han estat informades puntualment des de les xarxes socials municipals.
Davant les falses acusacions i menysteniment cap a l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per part del portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Fàbrega, respecte la gestió de les mesures a prendre per fer front als episodis de calor extrema, l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, vol condemnar enèrgicament i públicament la política destructiva centrada únicament en desmerèixer la feina ingent que porten a terme tant els regidors i regidores com els treballadors i treballadores municipals, tenint com a conseqüència una desinformació i provocant de manera intencionada una sensació de desprotecció a la ciutadania. “Això és faltar a la veritat”, subratlla Joan Barrera.
Des de l’equip de govern s’agraeix la gran feina feta per part dels diferents treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament per abordar aquesta situació de calor extrema. Alhora, es lamenta la manipulació tendenciosa feta per part de Jordi Fàbrega, intoxicant l’opinió pública sobre la responsabilitat de l’acció de govern.
PROTOCOL MUNICIPAL D’ACTUACIONS DAVANT ONADES DE CALOR
Àmbit d’aplicació: Municipi de la Seu d’Urgell
Objectiu: Minimitzar els riscos per a la salut i el benestar de la població durant episodis de calor extrema, seguint les indicacions de Salut Pública i Protecció Civil.
1. Definició d’Onada de Calor
Es considera onada de calor quan:
La temperatura màxima prevista ≥ 35 °C i la mínima ≥ 20 °C durant 3 dies consecutius (criteri ajustable segons avisos oficials del Meteocat o AEMET).
Avís meteorològic en nivell TARONJA o VERMELL per temperatures extremes.
2. Nivells d’Actuació
- Nivell 0 – Prevenció (sense avís meteorològic, però en temporada de risc: juny-setembre).
- Nivell 1 – Alerta (avís groc/taronja, temperatures elevades ≥ 2 dies).
- Nivell 2 – Emergència (avís taronja/vermell prolongat ≥ 3 dies o impacte significatiu sobre la població)
3. Mesures per Nivells
3.1 Nivell 0 – Prevenció
Objectiu: Preparar la població i els serveis municipals.
- Campanya informativa a xarxes, web municipal i premsa local sobre:
- Hidratació (beure aigua sense esperar a tenir set).
- Evitar activitat física intensa en hores centrals.
- Ús de roba lleugera i protecció solar.
- Cura especial amb nadons, majors de 65 anys, persones malaltes i animals.
- Identificació d’espais climatitzats municipals que puguin servir de refugi (biblioteca, centres cívics, poliesportiu).
- Coordinació amb el CAP i serveis socials per identificar persones vulnerables.
- Formació bàsica al personal municipal en primers auxilis per cop de calor.
3.2 Nivell 1 – Alerta
Objectiu: Minimitzar l’impacte en salut i anticipar problemes.
- Activar missatges diaris a web, xarxes i bans municipals.
- Avís a entitats esportives per adaptar horaris o suspendre activitats.
- Obertura parcial de refugis climàtics amb horari ampliat.
- Recomanació expressa a la població de risc per evitar sortides en hores centrals (12h-18h).
- Reforç de visites domiciliàries a persones vulnerables per part de serveis socials i voluntariat.
- Activar sistema d’alerta interna per brigades municipals i policia local per detectar persones en risc a la via pública.
3.3 Nivell 2 – Emergència
Objectiu: Protegir de forma prioritària els col·lectius de risc i respondre a incidències.
- Obertura total i gratuïta de refugis climàtics amb horari estès (fins i tot nocturn si cal).
- Distribució d’aigua embotellada en punts estratègics i esdeveniments.
- Suspensió d’activitats municipals a l’aire lliure.
- Patrulles municipals per detecció activa de persones en risc.
- Coordinació amb Protecció Civil, Bombers i CAP per resposta ràpida davant cops de calor.
- Comunicació constant amb la població per tots els canals (inclòs avís per megafonia si cal).
4. Recomanacions per a la Població
- Beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set.
- Evitar alcohol i menjars copiosos.
- Romaner en llocs frescos, a l’ombra o climatitzats.
- Baixar persianes i ventilar en hores més fresques.
- Vestir roba lleugera, ampla i de colors clars.
- No deixar ningú (ni animals) dins de vehicles estacionats.
- Prestar especial atenció a veïns grans o persones soles.