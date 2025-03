Creix l’interès per Andorra com a destinació de turisme MICE amb un 38% més de peticions

XVII Assemblea de l’Andorra Convention Bureau (Andorra Turisme)

Andorra continua guanyant popularitat com a destinació de turisme de negocis, amb un creixement del 38% de les peticions rebudes per l’Andorra Convention Bureau durant el 2024. En total, l’any passat el país va acollir 200 esdeveniments MICE, 32 gestionats directament per l’Andorra Convention Bureau. La majoria d’esdeveniments, el 63%, van venir d’Espanya, mentre que el mercat francès va posicionar-se en segon lloc, amb el 26%.

La resta, l’11%, van venir d’altres països, entre els quals van destacar els Estats Units o el Regne Unit. Aquest últim és un mercat que ja visitava el Principat en períodes de vacances i que ara, gràcies als esforços de l’Andorra Convention Bureau, ho fa també per a dur a terme turisme de negocis i incentius.

Seguint amb la línia de treball de l’any passat, es continuarà apostant per diversificar els mercats, posant especial atenció al Regne Unit, Bèlgica o els països nòrdics. Entre les accions, destacarà la participació en fòrums internacionals, com ara el Break the Ice o l’M&I. Així mateix, es continuarà apostant pels mercats propers, amb accions a França i Espanya. En aquest sentit, es preveu organitzar viatges de familiarització – per a donar a conèixer tant l’oferta d’estiu com la d’hivern–, roadshows, presentacions i visites comercials, entre d’altres. A més, es dedicarà esforços a captar clients de sectors com el tecnològic, les finances o el farmacèutic, així com fent esdeveniments on la sostenibilitat tingui un pes important.

Així s’ha explicat en la 17a assemblea que s’ha celebrat aquest matí de dijous i que ha comptat amb la presència d’una trentena d’empreses del país membres de l’entitat, totes vinculades al turisme de negocis i reunions, i amb una àmplia experiència en el sector. L’acte ha acabat amb una formació d’intel·ligència artificial aplicada al turisme MICE, tot seguint amb el compromís de l’Andorra Convention Bureau d’oferir formacions als seus membres.

Des de l’Andorra Convention Bureau es treballa pel turisme MICE, que continua sent una activitat important per a la diversificació econòmica i la projecció internacional d’Andorra. Es tracta d’un sector que no només genera impacte directe en l’economia local, sinó que també reforça la posició d’Andorra com a destinació de referència, aportant un visitant de valor afegit i desestacionalitzant el turisme tradicional.





Andorra Convention Bureau

Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb la participació de 31 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.