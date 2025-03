Joan Verdú viatjarà a Trysil per a preparar la Copa del Món de Hafjell

Joan Verdú, a la primera màniga d’Schladming. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, apunta a Noruega, on continua la temporada de Copa del Món el pròxim dissabte, 15 de març, amb la cita de Hafjell. L’andorrà entrenarà en terres nòrdiques la pròxima setmana. Trysil és el lloc escollit per l’equip de Joan Verdú per a realitzar les sessions d’entrenaments. L’equip arribarà el diumenge i tindrà sessions de gegant tant el dilluns com el dimarts.

Després, dimecres serà jornada de descans, per a reprendre el dijous dia 13 una nova sessió de gegant. El divendres previ a la cursa serà per al “warm up”, és a dir, els preliminars de la competició.

La Copa del Món de Hafjell té programada la primera mànega per les 9:30h del dissabte 15 de març, mentre que la segona serà a les 12:30h. Aquesta cursa serà l’última de la temporada abans de les finals, que se celebren a Sun Valley (Estats Units), just la setmana següent.