Escaldes i Andorra la Vella acullen l’exposició “De formes deformes”, de Miquel Planchart

Cartell anunciador de la creativitat artística de Miquel Planchart (comuee)

Els comuns d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella s’uneixen en una col·laboració artística que gira a l’entorn de la fotografia estereoscòpica i estarà centrada en dues exposicions de “De formes deformes“, de l’artista català Miquel Planchart. A l’Espai Caldes es podrà veure la mostra més artística des d’ara fins al maig, i al Centre cultural La Llacuna, la part més didàctica amb un curs sobre fotografia estereoscòpica sota la tutela de l’artista.

Amb més detall, la mostra de l’Espai Caldes, que es podrà visitar fins al 10 de maig, convida el públic a submergir-se en un univers on la tridimensionalitat transforma la manera de veure les imatges. Conegut pel seu treball en l’experimentació fotogràfica, Planchart presenta una interpretació personal de l’aplicació de la tècnica estereoscòpica en el món de la fotografia. Mitjançant aquest recurs, l’artista juga amb la profunditat, la distorsió i la il·lusió òptica per a oferir una experiència immersiva als visitants que aporta dues lectures sobre la mateixa obra: es podran veure imatges abstractes que representen composicions surrealistes i mons onírics, però, també, a través de l’ús d’ulleres 3D, les fotografies prenen formes tridimensionals i es traslladen al món figuratiu. La mostra també va acompanyada per un ambient sonor inspirat en les peces creat per Lluís Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert, de l’estudi de ceració sonora Fonorama.

Com ja és habitual, l’exposició comptarà amb un programa d’activitats paral·leles. L’Espai Caldes organitzarà visites guiades amb l’artista Miquel Planchart (dissabte, 22 de març a les 16 h i 26 d’abril a les 12 h), on el fotògraf compartirà en primera persona la seva visió i procés creatiu. A més, la mostra es tancarà a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb “Deformes Musicals“, un concert d’electrònica en viu a càrrec del grup Fonorama, format per Lluís Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert, (divendres, 9 de maig a les 20 h). El concert serà gratuït, però cal reserva prèvia, que es pot fer a través del correu espai.caldes@e-e.ad o trucant al 890 897.

Per part seva, el Centre Cultural La Llacuna acollirà la part més didàctica, amb un curs sobre fotografia estereoscòpica que anirà a càrrec del mateix artista. L’activitat es durà a terme a l’Escola d’Art (dissabte, 5 d’abril de 10 h a 14 h i de 15.30 h a 19.30 h i diumenge 6 d’abril de 10 h a 14 h). El curs, amb un preu de 60 euros per als alumnes de l’Escola i 70 euros per a la resta, requereix que els participants portin la seva pròpia càmera digital. Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu lallacuna@comuandorra.ad o trucant al 730 037. Els treballs realitzats en aquest curs s’exposaran a l’Espai B’Art a partir del 7 de maig.

De l’1 al 30 d’abril, el vestíbul del Centre Cultural de La Llacuna també es vestirà amb les obres de la col·lecció “De formes deformes”, que aniran acompanyades de les imatges originals a partir de les quals l’artista recrea la tercera dimensió. A més, l’Espai B’Art acollirà, del 7 al 10 de maig, la mostra dels treballs dels alumnes del curs de fotografia estereoscòpica.