Creix la participació a Espanya però a Catalunya recula un 3,80% (14:30h)

Participació provisional de les eleccions generals a Espanya (Gobierno)

Aquestes eleccions generals a Espanya és presenten amb un caire, possiblement, força diferent al d’altres cites electorals. La possibilitat que a l’Estat veí hi hagi un creixement o, fins i tot, triomf de la dreta del PP i un hipotètic pacte amb la dreta més radical de VOX, està animant tant a conservadors com a progressistes a acudir a les urnes. Això és així en línies generals, però, a Catalunya, en canvi, s’ha reduït un 3,80% respecte al 2019. Hi havia registrat, avui, un 36,78% a les 14:30 hores.

Les primeres dades relatives a la participació dels electors en aquets comicis indiquen, a nivell de tot l’Estat, que hi ha més gent que s’ha atansat als col·legis electorals que a la mateixa hora de les generals del 2019. Mentre fa 4 anys la participació a les 14:30 hores va ser del 37,92% amb 13.222.643 votants, aquest diumenge ha pujat fins al 40,48% amb 14.192.494 persones que han dipositat ja les seves paperetes (Congrés i Senat). Un 2,56% més. Aquestes dades encara no recullen el vot per correu que es farà en tancar els col·legis.

Sobte, per tant, el descens de participació a Catalunya i l’augment a la gran majoria de la resta de comunitats autònomes.

A les 18:30 hores es donaran noves dades sobre la participació fins aquell moment.