Jordi Alís i Natàlia González es fan amb el premi gros del Merrell

La prova ha posat els participants a prova (Ocisport)

La localitat d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, ha acollit durant un cap de setmana el Merrell Mountain Festival Comapedrosa i, en el segon dia, avui diumenge 23 de juliol, ha celebrat les curses circulars de 24 i 19 quilòmetres, respectivament.

La prova “reina” ha estat, formant part de la Copa del Món de les XTERRA Trail Run World Series, l’Skyrace Comapedrosa, de 24 km i 2.375 m+, que alhora era puntuable per a les Camp Base Trail Run Series i la 36a Copa d’Andorra de curses de muntanya que ha portat als participants a coronar el Pic de les Fonts i a tocar el cel del Principat d’Andorra, el Pic de Comapedrosa.

Jordi Alís ha estat el gran protagonista del dia, vencent la cursa de principi a fi. I és que el corredor ja s’ha distanciat a la primera pujada i ha incrementat el seu avantatge arribant a meta amb un temps de 03:07:39. Al podi l’han acompanyat els atletes Merrell Marc Ollé i Alejandro Villarino.

En la cursa femenina hi hagut moltes alternatives. Oihana Azkorbebeitia ha començat liderant la prova, seguida de Georgina Gabarró, però Natàlia González sabia que la pujada al Comapedrosa era la clau per a la victòria i, mica en mica, ha anat retallant les diferències respecte a les líders. González ha pogut atrapar Gabarró, just al Refugi del Comapedrosa i ha fomentat la seva victòria amb una gran baixada que li ha permès entrar a meta amb un temps de 04:03:58. Finalment, la segona posició ha estat per a Blanca Vallès; i Georgina Gabarró ha acabat tercera.





L’Skyrace Arinsal, una prova sense descans

Enguany, el triplet de curses competitives comptava, de nou, amb la germana petita de l’Skyrace Comapedrosa, l’Skyrace Arinsal, de 19 km i 1.450 m+.

Aquí el podi masculí l’han ocupat Marc Comellas (1:58:30:19), Juan Pérez i Pep Mirabet. I el femení Laia Serra (2:51:32), Diane Lüthi i Jana Aguilar.

Ja queda menys per a la propera edició del Merrell Mountain Festival Comapedrosa, que l’any vinent preveu tornar a reunir tot tipus de públic, grans i petits i, fins i tot, famílies, a Arinsal – la Massana i és que l’entorn del Parc Natural Comunal Comapedrosa atreu a gent d’arreu per a gaudir d’uns paisatges magnífics.