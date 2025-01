Cornella, 28è i tres punts de Copa d’Europa a l’eslàlom de Berchtesgaden

Xavi Cornella, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest diumenge s’ha disputat la Copa d’Europa d’eslàlom a Berchtesgaden (Alemanya), amb Xavier Cornella i Àlex Rius. Cornella ha estat 28è corrent amb el dorsal 84, i ha sumat tres punts EC, mentre que a Rius se li ha saltat l’esquí a la primera mànega i ha quedat fora de cursa. Així, doncs, Cornella ha finalitzat 28è, amb un crono de 2.01.26, a 5.03 del guanyador, l’italià Matteo Canins (1.56.23), i amb tres punts que suma de Copa d’Europa.

A la primera mànega, l’andorrà ha estat a molt poc d’agafar la inversió, en acabar amb el 31è temps, a 3.26 del millor i a només 0.17 del 30è. A aquesta primera mànega és quan Àlex Rius no ha pogut continuar en saltar-se-li l’esquí. A la segona mànega, Cornella ha fet el 30è temps de mànega amb +4.06, per a completar la cursa amb el crono total de 2.01.26.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional, ha explicat que avui les condicions a la pista alemanya eren molt complicades, amb molt de gel i dificultats que, de fet, han provocat molts abandonaments. “Àlex ha esquiat bastant bé a la primera mànega però és una pena que se li ha saltat l’esquí”, ha dit Beauviel. L’entrenador ha afirmat que la pista a la primera mànega tenia un traçat “molt exigent, i només s’ha de mirar la gran quantitat de DNFs que hi ha hagut”. “El Xavi”, ha continuat Beauviel, “ha estat a punt d’invertir sortint amb el dorsal 84 i ha esquiat força intel·ligent per acabar aquesta mànega que era molt extrema”. A la segona, “amb una pista molt gelada però acaba 28è, tres punts de Copa d’Europa i és una bona notícia per continuar construint amb aquest equip”.





Xavier Cornella, esquiador: “Dia molt positiu i estic molt content del resultat perquè fa dies que veníem entrenant molt bé, tant jo com l’Àlex, i per fi ha sortit en cursa. Avui a la cursa sortíem amb dorsal molt alt, l’Àlex amb el 82 i jo amb el 84 i penso que hem esquiat bastant bé, a un traçat molt difícil a una pista molt exigent, amb molts canvis de ritme i, de fet, hi ha hagut molts DNFs, però he esquiat molt bé. M’he quedat 31è a 0.17 del 30 i hagués estat molt bé haver invertit. A la segona no he esquiat tan bé com a la primera, però he aconseguit remuntar alguna posició i acabo súper content del dia i ara a continuar treballant”.

L’equip masculí es reparteix els pròxims dies amb Rius, Cornella i Pirmin Estruga a les curses de Val Palot, Bartumeu Gabriel a Pozza di Fassa, i Àlvar Calvo, Èric Ebri i Marc Fernández a Folgaria.