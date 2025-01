Carla Mijares, “out” a la segona mànega de la Copa d’Europa de Sell am Zee

Carla Mijares, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest diumenge, 19 de gener, s’ha disputat la primera cita de la Copa d’Europa d’eslàlom de Zell am See (Àustria), amb Carla Mijares. L’andorrana, que marcava el 33è temps a la primera mànega, ha quedat fora a la segona. Mijares feia un temps de 56.11 a la primera mànega, que amb el dorsal 34 la deixava en la 33a posició a 3.59 del millor registre, que en aquell moment era per a la suïssa Eliane Christen amb 52.50. Mijares, a més, es quedava a 0.26 de la 30a, després de fer el 53è temps al primer sector i el 14è al segon.

Però, a la segona mànega l’esquiadora andorrana no ha pogut completar la baixada i ha quedat fora. Aquest dilluns, 20 de gener, nova oportunitat per a la corredora, Carla Mijares, amb un altre eslàlom d’aquesta Copa d’Europa.