Copa del Món de Bardonecchia per a Roger Puig amb tres supergegants

Roger Puig a Sapporo (arxiu / FAE)

La Copa del Món de para alpí torna amb força amb tres supergegants programats a l’estació italiana de Bardonecchia, i amb Roger Puig a la triple cita. L’andorrà ha estat entrenant en lliure, aquest dilluns, a la pista de cursa per a començar a competir dimarts mateix amb el primer dels supergegants. La previsió inicial és fer un supergegant tant dimarts 25, dimecres 26, com dijous 27. Totes les curses estan programades per a iniciar-se a les 9:45 hores.

La previsió del temps, amb temperatures altes, és irregular, amb un primer dia inicialment més complicat, amb la qual cosa l’organització té en ment l’opció d’escurçar el recorregut de la pista en cas de ser necessari.