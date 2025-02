Medina 22a i Mijares 40a al gegant dels Nacionals dels Països Baixos a Reiteralm

Íria Medina quan va ser a Levi (FAE)

Aquest dilluns s’ha disputat la primera cursa dels Nacionals dels Països Baixos a Reiteralm (Àustria), amb les esquiadores del Principat, Carla Mijares i Íria Medina, a la sortida del gegant NC. Medina ha estat 22a i Mijares 40a. Íria Medina ha finalitzat amb un temps d’1.43.25, a 2.36 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Maja Waroschitz amb 1.40.89. Per la seva part, Mijares feia un crono d’1.45.43, a 4.54 del millor temps. Aquest dimarts, també a Reiteralm, nova cursa dels Països Baixos, però, aquesta vegada amb eslàlom.

Josh Alayrach, responsable de l’equip nacional de tècnica: “La Íria està prou bé amb una gran errada a la primera mànega, on li sobra un segon. Estava per a fer un bon resultat o confirmar el de l’any passat. En tot cas hi ha molt marge per a poder explotar el seu nivell. Per ser la seva primera cursa després d’un mes aturada, està prou bé, a més sent una pista plana, que li va en contra a ella. La Carla repeteix alguns errors, anant massa directa i recollint per sota i li cau molt temps a la primera. A la segona esquia bastant millor, però hi ha marge”.