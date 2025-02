COOPALSA demana la nul·litat del laude arbitral

Un autobús de Coopalsa prestant el servei a la seva línia (AndorraDifusió)

COOPALSA ha presentat aquest dilluns davant el Tribunal Superior de Justícia una “demanda de nul·litat del laude arbitral recaigut en el marc del conflicte col·lectiu iniciat pels membres del comitè d’empresa per defectes en el procediment seguit, per discrepància sobre els temes que eren susceptibles de ser tractats en l’arbitratge i per manca d’imparcialitat de l’àrbitre”, segons apunten en un comunicat des de la companyia d’autobusos.

COOPALSA és l’empresa explotadora de les línies de transport públic de viatgers L2 (Andorra la Vella-Encamp), L3 (Andorra-Soldeu), L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella-Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i la Línia Circular (Andorra la Vella-Escaldes).

Entre altres coses, l’empresa discrepa de l’arbitratge que es va imposar des del Departament de Treball de Govern, ja que no s’ha motivat per què es considerava que les pretensions del comitè d’empresa eren susceptibles de ser sotmeses al procediment d’arbitratge, en contra de l’opinió de la empresa, que creu que d’acord amb la llei que regula els conflictes col·lectius, aquestes matèries s’haurien de dirimir davant els tribunals, a l’igual que es considera que “l’àrbitre designada pel Departament de Treball no compleix amb els requisits legals a l’efecte i en particular, amb el requisit d’imparcialitat, doncs, la mateixa és sòcia del mediador que va intervenir en la conciliació prèvia (a banda que va assistir personalment a la mateixa) pel que va tenir coneixement previ de les actuacions”.

L’empresa també considera que el procediment imposat per l’àrbitre no s’adequa a les previsions legals en la matèria, i que “han afectat de forma greu els drets a la defensa de les parts”.

Els greus defectes de procediment esmentats, no han deixat altra opció a l’empresa que decidir demanar la nul·litat del mateix i la suspensió cautelar del laude, ja que “comporta unes conseqüències de difícil o impossible reparació a l’empresa i al servei públic prestat”.

Tanmateix, i fins que el Tribunal Superior no es manifesti sobre la suspensió, tal i com explica el gerent de COOPALSA, Gabriel Dallerès, “l’empresa intentarà aplicar el laude de manera progressiva i a mesura de les possibilitats de l’empresa per tal de garantir el bon funcionament d’un servei essencial com és el transport públic de viatgers”.

El laude, que va resoldre favorablement dues de les set pretensions del comitè, estableix que en quinze dies l’empresa ha de començar a refer la planificació en base a horaris intensius de 40 hores setmanals repartits en cinc dies de treball, de manera progressiva i ajustada a la capacitat de l’empresa.

Més enllà del replantejament organitzatiu, que “suposarà un increment de la despesa de prop del 7% del cost de personal, l’empresa es veu en l’obligació de procedir a noves contractacions de conductors per a donar resposta a les necessitats del servei”. Es calcula que “caldran d’entre cinc a deu noves contractacions de conductors, una part dels quals ja estan en procés d’incorporació”, assenyalen des de la companyia.

Aquesta setmana la línia 6 (Andorra la Vella-Ordino) ja ha començat a funcionar amb la nova planificació, i progressivament s’intentarà fer el mateix amb les línies L2, la LC, L5, L3 i L4, successivament. Aquesta implementació estarà condicionada a la contractació dels nous xofers ja que, en paraules del gerent de COOPALSA, Gabriel Dallerès, “no serà possible complir amb la planificació dels horaris imposada pel laude i, alhora, donar resposta a les necessitats actuals del servei públic sense aquestes noves contractacions”.

L’increment de cost de personal derivat dels horaris intensius i el cost d’aquestes noves contractacions “afecta de forma directa l’equilibri financer de la concessionària, pel que de mantenir-se i no trobar una solució al respecte, es posaria en perill el servei públic de transport prestat”.

Les converses amb el comitè d’empresa “es van suspendre quan va començar el procés de conflicte col·lectiu, cancel·lant-se el calendari previst de reunions entre empresa i el comitè, i no es podran reprendre les vies ordinàries de comunicació fins que es resolgui aquesta qüestió”.

Des de COOPALSA asseguren que “s’ha treballat intensament per a defensar els interessos de l’empresa i dels seus usuaris, actuant sempre de conformitat amb la legislació vigent. Tot i això, es lamenta que la decisió adoptada no hagi considerat aspectes fonamentals que són clau per a una resolució fonamentada en dret, que sigui justa i equitativa del conflicte”.