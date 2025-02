Roger Puig, “out” a l’eslàlom dels Mundials de Maribor

Roger Puig, a Steinach am Brenner (HORIT / FAE / Arxiu)

Els Campionats del Món de para alpí de Maribor (Eslovènia) han acabat aquest dilluns per a Roger Puig, que disputava l’última cursa, l’eslàlom. L’esquiador andorrà no ha pogut completar la primera mànega. Puig no ha acabat la primera mànega de l’eslàlom en una baixada en la qual marcava el 5è temps al primer parcial, amb un bon ritme, però després quedava fora i no podia continuar.

La pròxima cita competitiva per al corredor del Principat, Roger Puig, serà a la Copa del Món, en aquest cas de velocitat amb tres supergegants a l’estació italiana de Bardonecchia, els dies 25, 26 i 27 de febrer.





Roger Puig, esquiador: “S’han acabat els Mundials. Només hem fet dues curses de les cinc possibles. Ha estat una mica desafortunat, el clima aquí no ens ha acompanyat. Els dies previs als Mundials va ploure molt i es va fondre moltíssima neu i les temperatures tampoc és que siguin molt fredes, així que només hem fet la tècnica, gegant i eslàlom. No han sortit els resultats que esperàvem, però sí coses bones. Ens quedem amb un 11è temps de segona mànega d’ahir i una bona remuntada, i avui parcial 5è, així que tampoc estan tan mal les coses i ara a seguir empenyent i seguir endavant”.