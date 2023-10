Constituït el Consell d’infants d’Andorra la Vella

Sessió constitutiva del Consell d’Infants a Andorra la Vella (Comú)

El Consell d’infants del curs 2023-2024 s’ha constituït aquest matí de divendres durant una sessió on s’ha donat el tret de sortida a la vuitena edició del projecte. Així, han participat els sis centres educatius de la parròquia, que han nomenat els seus dotze representants i consellers infantils per als pròxims mesos. A més, també s’han presentat propostes per a millorar Andorra la Vella que es desenvoluparan i treballaran durant els pròxims mesos a les aules de 5è curs. Aquesta iniciativa involucra les escoles i el Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració d’Unicef.

Així doncs, des del Col·legi Sant Ermengol proposen habilitar papereres de reciclatge a la via pública, amb bosses per a envasos, paper i rebuig, i així conscienciar i fomentar la cultura del reciclatge i aconseguir una reducció de les emissions; l’Escola francesa d’Andorra la Vella, després d’haver conegut el projecte de reforma de la plaça del Poble i la sala polivalent, plantegen poder participar de forma activa en el disseny d’aquest espai perquè faci la funció de ludoteca; i des de l’Escola francesa de Santa Coloma treballaran perquè es plantin més arbres a les places i parcs on n’hi ha menys, per a així guanyar en zones d’ombra i que siguin més agradables.

D’altra banda, el British College of Andorra ha traslladat durant la sessió la seva idea d’instal·lar bicicletes estàtiques per a totes les edats a diferents punts de la parròquia que serveixin per a generar energia elèctrica. Per altra part, el Col·legi Maria Janer ha plantejat una trobada esportiva interescolar entre tots els centres de la parròquia que serveixi de jornada de reunió amb els companys i per a practicar esport. Per últim, l’Escola andorrana d’Andorra la Vella continua treballant en la seva proposta, que presentarà a la sessió de debat a la primavera vinent.

Durant la sessió també s’ha aprovat el calendari de treball per a aquest curs, i es preveu que els infants enviïn les propostes del 19 al 23 de febrer, per a poder realitzar la sessió de debat durant el mes de març. El cònsol major, David Astrié, ha demanat als consellers i les conselleres infantils que, a banda de treballar les propostes particulars, que pensin idees per a millorar el Consell d’infants, així com la festa de cloenda, la Festa Major o la Festa del Poble. A més, el cònsol major els ha agraït la feina feta i els ha encoratjat a seguir treballant i desenvolupant uns plantejaments, molts d’ells, “realitzables relativament ràpid”.