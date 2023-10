La Seu: ‘Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles’

Cartell de l’exposició “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull fins al 31 d’octubre l’exposició “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, cedida per l’Institut Català del Cosmos. La mostra itinerant està centrada en la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny de l’exposició, tant dels continguts com del format, l’han dut a terme membres de l’antic Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra).

Gaia és una de les missions emblemàtiques de l’Agència Espacial Europea per a aclarir l’origen i l’evolució de la galàxia a través d’un mapa 3D molt precís, d’uns 1.000 milions d’estrelles. L’exposició es complementa a la Seu d’Urgell amb documents sobre l’astronomia i l’univers.